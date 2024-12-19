Мир благодаря силе обязательно будет — Зеленский подвел итоги встречи в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость единой и сильной позиции Европы и Америки в отношении преступной войны России против Украины.
Главные тезисы
- Важность единой и сильной позиции Европы и Америки в контексте противостояния российской агрессии против Украины.
- Международные усилия помогают Украине сопротивляться агрессии России и обеспечивают финансовую поддержку.
- Зеленский акцентирует внимание на важности мира и защиты Украины через силу сотрудничества с Европой и Америкой.
- Обсуждены вопросы комплектования украинских бригад и инвестиции в производство украинского оружия.
- Зеленский подчеркнул необходимость оставаться сильными и независимыми, стремясь к справедливому завершению войны путем дипломатии.
Мир благодаря силе обязательно будет.
Об этом глава государства написал в соцсети Х, комментируя длительную встречу с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО, состоявшуюся в Брюсселе в ночь на 19 декабря.
Как сообщается на сайте Президента, на встрече присутствовало:
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц,
Председатель Совета министров Италии Джорджо Мэлони,
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен,
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф,
Президент Польши Анджей Дуда,
генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,
президент Европейского совета Антониу Кошта,
президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,
министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Ламми и Жан-Ноэль Барро.
Зеленский на встрече поблагодарил за неизменную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Довга зустріч, майже до першої ночі. Ми робимо все, щоб у Європи була єдина й сильна позиція для наближення миру. Мир можливий, якщо будемо в єдності захищатись від російського божевілля.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024
Окреслюємо гарантії безпеки. Разом з Америкою Європа може дотиснути Росію до справжнього…
Тем разговоры очень много.Они важные: зима, энергетика — надо нам защищать.
Отдельное внимание на встрече было уделено комплектованию украинских бригад по примеру Франции и инвестициям в производство украинского оружия по примеру Дании. Глава Украинского государства призвал всех других партнеров приобщаться к этим инициативам.
Зеленский поблагодарил Италию и Великобританию за следующие пакеты поддержки, о которых Джорджа Мэлони и Дэвид Ламми объявили во время встречи.
Зеленский встретился с генсеком НАТО и европейским политикумом
В ночь на 19 декабря по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО и ведущими европейскими политиками Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры оказывают существенную помощь, чтобы Украина могла выстоять против агрессии РФ. Украина приложит все усилия, чтобы в следующем году быть достаточно сильной для справедливого завершения войны путем дипломатии.
Мы делаем все, чтобы Украина оставалась сильной и независимой. Никто не вправе навязывать нам свои решения. Сегодня у нас были очень плодотворные переговоры. Мы обсудили многие важные темы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами других стран Европы.
Президент сообщил, что одной из ключевых тем встреч стал вопрос миротворцев. Он упомянул о давней инициативе Эммануэля Макрона и подчеркнул, что Киев поддерживает идею усиления оборонных позиций. В то же время, реализация этого вопроса требует детальных обсуждений.
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