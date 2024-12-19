Мир благодаря силе обязательно будет — Зеленский подвел итоги встречи в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость единой и сильной позиции Европы и Америки в отношении преступной войны России против Украины.

Мир благодаря силе обязательно будет.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, комментируя длительную встречу с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО, состоявшуюся в Брюсселе в ночь на 19 декабря.

Долгая встреча, почти до часу ночи. Мы делаем все, чтобы у Европы была единая и сильная позиция по приближению мира. Мир возможен, если будем в единстве защищаться от русского безумия. Намечаем гарантии безопасности. Вместе с Америкой Европа может привлечь Россию к настоящему миру. Мир благодаря силе обязательно будет. Сегодня продолжаем на заседании Евросовета. Владимир Зеленский Президент Украины

Как сообщается на сайте Президента, на встрече присутствовало:

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц,

Председатель Совета министров Италии Джорджо Мэлони,

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен,

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф,

Президент Польши Анджей Дуда,

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,

президент Европейского совета Антониу Кошта,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,

министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Ламми и Жан-Ноэль Барро.

Зеленский на встрече поблагодарил за неизменную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Довга зустріч, майже до першої ночі. Ми робимо все, щоб у Європи була єдина й сильна позиція для наближення миру. Мир можливий, якщо будемо в єдності захищатись від російського божевілля.



Окреслюємо гарантії безпеки. Разом з Америкою Європа може дотиснути Росію до справжнього… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Тем разговоры очень много.Они важные: зима, энергетика — надо нам защищать.

Отдельное внимание на встрече было уделено комплектованию украинских бригад по примеру Франции и инвестициям в производство украинского оружия по примеру Дании. Глава Украинского государства призвал всех других партнеров приобщаться к этим инициативам.

Что касается экономики, мне кажется, партнеры сделали важные шаги по 50 миллиардам, также мы получили 20 миллиардов от Соединенных Штатов. Мы снабжены финансами на следующий год. Я считаю, что это тоже усиливает Украину. Поделиться

Зеленский поблагодарил Италию и Великобританию за следующие пакеты поддержки, о которых Джорджа Мэлони и Дэвид Ламми объявили во время встречи.

Зеленский встретился с генсеком НАТО и европейским политикумом

В ночь на 19 декабря по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО и ведущими европейскими политиками Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры оказывают существенную помощь, чтобы Украина могла выстоять против агрессии РФ. Украина приложит все усилия, чтобы в следующем году быть достаточно сильной для справедливого завершения войны путем дипломатии.

Мы делаем все, чтобы Украина оставалась сильной и независимой. Никто не вправе навязывать нам свои решения. Сегодня у нас были очень плодотворные переговоры. Мы обсудили многие важные темы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами других стран Европы.

Президент сообщил, что одной из ключевых тем встреч стал вопрос миротворцев. Он упомянул о давней инициативе Эммануэля Макрона и подчеркнул, что Киев поддерживает идею усиления оборонных позиций. В то же время, реализация этого вопроса требует детальных обсуждений.