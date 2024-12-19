Мир благодаря силе обязательно будет — Зеленский подвел итоги встречи в Брюсселе
Категория
Украина
Дата публикации

Мир благодаря силе обязательно будет — Зеленский подвел итоги встречи в Брюсселе

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость единой и сильной позиции Европы и Америки в отношении преступной войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Важность единой и сильной позиции Европы и Америки в контексте противостояния российской агрессии против Украины.
  • Международные усилия помогают Украине сопротивляться агрессии России и обеспечивают финансовую поддержку.
  • Зеленский акцентирует внимание на важности мира и защиты Украины через силу сотрудничества с Европой и Америкой.
  • Обсуждены вопросы комплектования украинских бригад и инвестиции в производство украинского оружия.
  • Зеленский подчеркнул необходимость оставаться сильными и независимыми, стремясь к справедливому завершению войны путем дипломатии.

Мир благодаря силе обязательно будет.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, комментируя длительную встречу с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО, состоявшуюся в Брюсселе в ночь на 19 декабря.

Долгая встреча, почти до часу ночи. Мы делаем все, чтобы у Европы была единая и сильная позиция по приближению мира. Мир возможен, если будем в единстве защищаться от русского безумия. Намечаем гарантии безопасности. Вместе с Америкой Европа может привлечь Россию к настоящему миру. Мир благодаря силе обязательно будет. Сегодня продолжаем на заседании Евросовета.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как сообщается на сайте Президента, на встрече присутствовало:

  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц,

  • Председатель Совета министров Италии Джорджо Мэлони,

  • Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен,

  • Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф,

  • Президент Польши Анджей Дуда,

  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,

  • президент Европейского совета Антониу Кошта,

  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,

  • министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Ламми и Жан-Ноэль Барро.

Зеленский на встрече поблагодарил за неизменную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Тем разговоры очень много.Они важные: зима, энергетика — надо нам защищать.

Отдельное внимание на встрече было уделено комплектованию украинских бригад по примеру Франции и инвестициям в производство украинского оружия по примеру Дании. Глава Украинского государства призвал всех других партнеров приобщаться к этим инициативам.

Что касается экономики, мне кажется, партнеры сделали важные шаги по 50 миллиардам, также мы получили 20 миллиардов от Соединенных Штатов. Мы снабжены финансами на следующий год. Я считаю, что это тоже усиливает Украину.

Зеленский поблагодарил Италию и Великобританию за следующие пакеты поддержки, о которых Джорджа Мэлони и Дэвид Ламми объявили во время встречи.

Зеленский встретился с генсеком НАТО и европейским политикумом

В ночь на 19 декабря по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО и ведущими европейскими политиками Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры оказывают существенную помощь, чтобы Украина могла выстоять против агрессии РФ. Украина приложит все усилия, чтобы в следующем году быть достаточно сильной для справедливого завершения войны путем дипломатии.

Мы делаем все, чтобы Украина оставалась сильной и независимой. Никто не вправе навязывать нам свои решения. Сегодня у нас были очень плодотворные переговоры. Мы обсудили многие важные темы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами других стран Европы.

Президент сообщил, что одной из ключевых тем встреч стал вопрос миротворцев. Он упомянул о давней инициативе Эммануэля Макрона и подчеркнул, что Киев поддерживает идею усиления оборонных позиций. В то же время, реализация этого вопроса требует детальных обсуждений.

Владимир Зеленский также положительно оценил усилия Макрона, уже проведшего предварительные консультации с другими мировыми лидерами.

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