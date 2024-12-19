Мир завдяки силі обов’язково буде — Зеленський підбив підсумки зустрічі у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський укотре наголосив на необхідності єдиної й сильної позиції Європи та Америки стосовно злочинної війни Росії проти України.

Мир завдяки силі обов’язково буде — Зеленський

Про це глава держави написав у соцмережі Х, коментуючи тривалу зустріч з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО, що відбулась у Брюсселі в ніч проти 19 грудня.

Довга зустріч, майже до першої ночі. Ми робимо все, щоб у Європи була єдина й сильна позиція для наближення миру. Мир можливий, якщо будемо в єдності захищатись від російського божевілля. Окреслюємо гарантії безпеки. Разом з Америкою Європа може дотиснути Росію до справжнього миру. Мир завдяки силі обовʼязково буде. Сьогодні продовжуємо на засіданні Євроради. Володимир Зеленський Президент України

Як повідомляється на сайті Президента, на зустрічі були присутні:

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц,

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні,

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен,

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф,

Президент Польщі Анджей Дуда,

генеральний секретар НАТО Марк Рютте,

президент Європейської ради Антоніу Кошта,

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

міністри закордонних справ Великої Британії і Франції Девід Ламмі та Жан-Ноель Барро.

Зеленський на зустрічі подякував за незмінну та всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Довга зустріч, майже до першої ночі. Ми робимо все, щоб у Європи була єдина й сильна позиція для наближення миру. Мир можливий, якщо будемо в єдності захищатись від російського божевілля.



Окреслюємо гарантії безпеки. Разом з Америкою Європа може дотиснути Росію до справжнього… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Тем розмови дуже багато. Вони важливі. Є сенситивні речі: зима, енергетика — треба нам захищати. Нам зараз терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб захищати розподільчі станції — по чому цілить щоденно Російська Федерація.

Окрему увагу на зустрічі приділили комплектуванню українських бригад за прикладом Франції та інвестиціям у виробництво української зброї за прикладом Данії. Глава Української держави закликав усіх інших партнерів долучатися до цих ініціатив.

Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки щодо 50 мільярдів, також ми отримали 20 мільярдів від Сполучених Штатів. Ми забезпечені фінансами на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну. Поширити

Зеленський подякував Італії та Великій Британії за наступні пакети підтримки, про які Джорджа Мелоні та Девід Ламмі оголосили під час зустрічі.

Зеленський зустрівся з генсеком НАТО та європейським політикумом

У ніч проти 19 грудня за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО та провідними європейськими політиками Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери надають суттєву допомогу, щоб Україна могла вистояти проти агресії РФ. Україна докладе всіх зусиль, щоб наступного року бути достатньо сильною для справедливого завершення війни шляхом дипломатії.

Ми робимо все, щоб Україна залишалася сильною та незалежною. Ніхто не має права нав'язувати нам свої рішення. Сьогодні у нас були дуже плідні переговори. Ми обговорили багато важливих тем із президентом Франції Еммануелем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте та лідерами інших країн Європи.

Президент повідомив, що однією з ключових тем зустрічей стало питання миротворців. Він згадав про давню ініціативу Еммануеля Макрона та наголосив, що Київ підтримує ідею посилення оборонних позицій. Водночас реалізація цього питання потребує детальних обговорень.