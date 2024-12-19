Старий фантазер. Зеленський жорстко пройшовся по видуманих Путіним "стамбульських угодах"

Україна не погодилась на ультиматум РФ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. А "стамбульських угод" ніколи не існувало, заявив на пресконференції у Брюсселі президент України Володимир Зеленський.

Старий фантазер — Зеленський про видумані Путіним "стамбульські угоди"

За словами президента, він здивований заяві російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого перемир'я.

Зеленський нагадав, що Путін завжди називає його "нелегітимним".

Що стосується "стамбульських угод", яких ніколи не існувало. Був ультиматум Росії в перший же день окупації нашої держави, у 2022 році. Їх гінці на різних напрямках показували нам деталі цього ультиматумі. Цих гінців в Україні вже немає. Україна не погодилась на ультиматум РФ. Володимир Зеленський Президент України

Він розповів, що після цього Росія спробувала робити наступні кроки та пом'якшувати свої позиції щодо цього ультиматуму. Зокрема, це відбувалось і на зустрічах в Білорусі та Туреччині.

Всі зустрічі вони назвали стамбульськими угодами. Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало. В ультиматумі було демілітаризація, денацифікація. Головний нацист сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українців. Далі, щоб армії України не існувало.

За його словами, Путін просто пропонував Україні здатися та заморозити конфлікт. Окрім цього Україна мала змінити напрямок в бік РФ та позбавитись незалежності.

І ця людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Він живе в якомусь своєму світі. У своєму акваріумі. Поширити

Нагадаємо, весною 2023 року у турецькому Стамбулі пройшли переговори України та Росії. Сьогодні ж Путін заявив, що Росія нібито готова до "переговорів і компромісів" з Україною. При цьому він поскаржився, що від домовленостей відмовляється "та сторона", маючи на увазі Україну.

Розмови про переговори України та РФ

Останнім часом західні партнери України дедалі частіше порушують питання можливих переговорів між Україною та Росією. Особливої актуальності ця тема набула після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах.

Водночас наразі Україна та Росія не проводять мирних переговорів.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що повернення до переговорів можливе лише за умови зміцнення позицій України. Він наголосив, що дипломатичний шлях для завершення війни не виключається, але мир має бути встановлений на українських умовах.