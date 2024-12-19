Старий фантазер. Зеленський жорстко пройшовся по видуманих Путіним "стамбульських угодах"

Україна не погодилась на ультиматум РФ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. А "стамбульських угод" ніколи не існувало, заявив на пресконференції у Брюсселі президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Україна категорично відкидає видумані "стамбульські угоди" Путіна, які ніколи не існували, заявляючи про відсутність підписаних угод.
- Путін пропонував Україні здатися та заморозити конфлікт, змінити напрямок у бік РФ та позбавитися незалежності, що є для України неприйнятним.
- Зеленський підкреслює, що розв'язання конфлікту можливе лише за умови зміцнення позицій України та встановлення миру на українських умовах.
- За останні періоди жодних мирних переговорів між Україною та Росією не відбувалося, попри звернення західних партнерів до можливих діалогів.
Старий фантазер — Зеленський про видумані Путіним "стамбульські угоди"
За словами президента, він здивований заяві російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого перемир'я.
Зеленський нагадав, що Путін завжди називає його "нелегітимним".
Він розповів, що після цього Росія спробувала робити наступні кроки та пом'якшувати свої позиції щодо цього ультиматуму. Зокрема, це відбувалось і на зустрічах в Білорусі та Туреччині.
Всі зустрічі вони назвали стамбульськими угодами. Україна нічого не підписувала, ніяких угод не існувало. В ультиматумі було демілітаризація, денацифікація. Головний нацист сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українців. Далі, щоб армії України не існувало.
За його словами, Путін просто пропонував Україні здатися та заморозити конфлікт. Окрім цього Україна мала змінити напрямок в бік РФ та позбавитись незалежності.
Нагадаємо, весною 2023 року у турецькому Стамбулі пройшли переговори України та Росії. Сьогодні ж Путін заявив, що Росія нібито готова до "переговорів і компромісів" з Україною. При цьому він поскаржився, що від домовленостей відмовляється "та сторона", маючи на увазі Україну.
Розмови про переговори України та РФ
Останнім часом західні партнери України дедалі частіше порушують питання можливих переговорів між Україною та Росією. Особливої актуальності ця тема набула після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах.
Водночас наразі Україна та Росія не проводять мирних переговорів.
Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що повернення до переговорів можливе лише за умови зміцнення позицій України. Він наголосив, що дипломатичний шлях для завершення війни не виключається, але мир має бути встановлений на українських умовах.
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