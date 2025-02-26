У США оцінили ймовірність скасування санкції проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

У США оцінили ймовірність скасування санкції проти РФ

Білий дім
Джерело:  AP

За словами американського лідера Дональда Трампа, поки він та його команда не розглядають рішення щодо зняття санкцій проти країни-агресорки Росії. Попри це, він дав зрозуміти, що в майбутньому це все ж може статися.

Головні тези:

  • Глава Мінфіну США вказав на можливість розгляду послаблення санкцій проти Росії на тлі переговорів щодо завершення війни.
  • Офіційний Вашингтон готовий або посилити, або послабити санкції проти РФ у залежності від готовності Москви до перемовин.

Трамп поки не знімає санкції з Росії

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи розглядає він варіант скасування санкції проти Росії у межах переговорного процесу щодо завершення війни.

Ні, поки санкцій ніхто не знімав. Думаю, колись ми це розглянемо, але наразі ні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, глава Мінфіну США Скотт Бессент раніше натякнув, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо завершення війни.

На цьому тлі він заявив, що офіційний Вашингтон налаштований або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Москви до перемовин.

Послідовність того, що мало статися, була такою: наблизити українців до США через економічні зв'язки, переконати американський народ, американську громадськість, залучити їх на свій бік. А потім сказати росіянам: "Сідайте за стіл переговорів з дуже чітким посланням, що якщо нам буде потрібно, ми посилимо санкції", — заявив Бессент.

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