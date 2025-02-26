У США оцінили ймовірність скасування санкції проти РФ

За словами американського лідера Дональда Трампа, поки він та його команда не розглядають рішення щодо зняття санкцій проти країни-агресорки Росії. Попри це, він дав зрозуміти, що в майбутньому це все ж може статися.
Головні тези:
- Глава Мінфіну США вказав на можливість розгляду послаблення санкцій проти Росії на тлі переговорів щодо завершення війни.
- Офіційний Вашингтон готовий або посилити, або послабити санкції проти РФ у залежності від готовності Москви до перемовин.
Трамп поки не знімає санкції з Росії
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи розглядає він варіант скасування санкції проти Росії у межах переговорного процесу щодо завершення війни.
Що важливо розуміти, глава Мінфіну США Скотт Бессент раніше натякнув, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо завершення війни.
На цьому тлі він заявив, що офіційний Вашингтон налаштований або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Москви до перемовин.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-