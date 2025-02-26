Трамп визнав, що Путін йому збрехав стосовно України
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Трамп визнав, що Путін йому збрехав стосовно України

Трамп
Джерело:  AP

За словами американського лідера Дональда Трампа, в Україні важливо домовитися про такий формат миротворчої місії, який буде прийнятний для кожної зі сторін, навіть для країни-агресорки РФ. Президент США також заявив, що російський диктатор Володимир Путін уже встиг його обдурити під час переговорів щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Трамп дав зрозуміти, що будь-яка форма підтримки миру в Україні є важливою необхідністю.
  • Президент США впевнений у можливості досягнення компромісу з усіма сторонами.

Трамп розповів про обман з боку Путіна

Що важливо розуміти, очільник Білого дому раніше стверджував, що диктатор Володимир Путін не буде проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного припинення вогню.

Представники ЗМІ звернули увагу Трампа на те, що офіційна Москва заявила про неприйнятність для неї формату місії, до якої увійшли б військові європейських країн.

Президент США визнав, що Путін знову його надурив.

Це не те, що мені сказали, — обурився американський лідер.

На переконання Дональда Трампа, Україні у будь-якому разі буде потрібна "якась форма" підтримка миру.

Буде зроблено щось, що задовольнить кожного… Це те, що я обговорював. Форма підтримка миру, що буде прийнятною для кожного. Зрештою ми зможемо про щось домовитись, я впевнений.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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