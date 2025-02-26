Завершення війни. Латвія попередила про план Путіна

Російський диктатор Володимир Путін зробить усе можливе, щоб під час мирних перемовин добитися того, чого йому не вдалося досягти у війні проти України на полі бою. Про це заявила очільниця глава МЗС Латвії Байба Браже.
Головні тези:
- Путін має намір змінити хід війни з Україною, використовуючи мирні переговори.
- Байба Браже закликає країни НАТО бути готовими до можливого вторгнення РФ.
Путін не відмовився від своїх цілей в Україні
За словами дипломатки, нелегітимний глава Кремля досі розраховує на те, що зможе послабити Сполучені Штати і відновити контроль над Україною.
Попри те, що у перемовинах минулого тижня в Саудівській Аравії брали участь лише офіційні представники США та Росії, "Європа включена" в мирні дискусії.
Глава МЗС Латвії офіційно підтвердила, що це відбувається завдяки постійному спілкуванню як з українцями, так і з американцями.
Окрім того, Браже публічно закликала країни НАТО бути готовими до будь-якої майбутньої агресії з боку Росії.
За словами дипломатки, наразі їхня увага сконцентрована на стримуванні — ранньому попередженні, швидкому реагуванні, військовому потенціалі і політичній волі.
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