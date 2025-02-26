Завершення війни. Латвія попередила про план Путіна

Російський диктатор Володимир Путін зробить усе можливе, щоб під час мирних перемовин добитися того, чого йому не вдалося досягти у війні проти України на полі бою. Про це заявила очільниця глава МЗС Латвії Байба Браже.

Путін не відмовився від своїх цілей в Україні

За словами дипломатки, нелегітимний глава Кремля досі розраховує на те, що зможе послабити Сполучені Штати і відновити контроль над Україною.

Тому важливо чітко пам'ятати про цю перспективу в будь-якій угоді, яку ми обговорюємо або укладаємо, — підкреслила Байба Браже. Поширити

Попри те, що у перемовинах минулого тижня в Саудівській Аравії брали участь лише офіційні представники США та Росії, "Європа включена" в мирні дискусії.

Глава МЗС Латвії офіційно підтвердила, що це відбувається завдяки постійному спілкуванню як з українцями, так і з американцями.

Окрім того, Браже публічно закликала країни НАТО бути готовими до будь-якої майбутньої агресії з боку Росії.