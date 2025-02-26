Завершение войны. Латвия предупредила о плане Путина
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Завершение войны. Латвия предупредила о плане Путина

Путин
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Источник:  Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин сделает все возможное, чтобы через мирные переговоры добиться того, чего ему не удалось достичь в войне против Украины на поле боя. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

Главные тезисы

  • Путин намерен изменить ход войны с Украиной, используя мирные переговоры.
  • Байба Браже призывает страны НАТО быть готовыми к возможному вторжению РФ.

Путин не отказался от своих целей в Украине

По словам дипломатки, нелегитимный глава Кремля по-прежнему рассчитывает на то, что сможет ослабить Соединенные Штаты и возобновить контроль над Украиной.

Поэтому важно четко помнить об этой перспективе в любом соглашении, которое мы обсуждаем или заключаем, — подчеркнула Байба Браже.

Несмотря на то, что в переговорах на прошлой неделе в Саудовской Аравии участвовали только официальные представители США и России, "Европа включена" в мирные дискуссии.

Глава МИД Латвии официально подтвердила, что это происходит благодаря постоянному общению как с украинцами, так и американцами.

Кроме того, Браже публично призвала страны НАТО быть готовыми к любой предстоящей агрессии со стороны России.

По словам дипломатки, их внимание сконцентрировано на сдерживании — раннем предупреждении, быстром реагировании, военном потенциале и политической воле.

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