Завершение войны. Латвия предупредила о плане Путина

Российский диктатор Владимир Путин сделает все возможное, чтобы через мирные переговоры добиться того, чего ему не удалось достичь в войне против Украины на поле боя. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

Путин не отказался от своих целей в Украине

По словам дипломатки, нелегитимный глава Кремля по-прежнему рассчитывает на то, что сможет ослабить Соединенные Штаты и возобновить контроль над Украиной.

Поэтому важно четко помнить об этой перспективе в любом соглашении, которое мы обсуждаем или заключаем, — подчеркнула Байба Браже. Поделиться

Несмотря на то, что в переговорах на прошлой неделе в Саудовской Аравии участвовали только официальные представители США и России, "Европа включена" в мирные дискуссии.

Глава МИД Латвии официально подтвердила, что это происходит благодаря постоянному общению как с украинцами, так и американцами.

Кроме того, Браже публично призвала страны НАТО быть готовыми к любой предстоящей агрессии со стороны России.