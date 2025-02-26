Завершение войны. Латвия предупредила о плане Путина

Российский диктатор Владимир Путин сделает все возможное, чтобы через мирные переговоры добиться того, чего ему не удалось достичь в войне против Украины на поле боя. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже.
Главные тезисы
- Путин намерен изменить ход войны с Украиной, используя мирные переговоры.
- Байба Браже призывает страны НАТО быть готовыми к возможному вторжению РФ.
Путин не отказался от своих целей в Украине
По словам дипломатки, нелегитимный глава Кремля по-прежнему рассчитывает на то, что сможет ослабить Соединенные Штаты и возобновить контроль над Украиной.
Несмотря на то, что в переговорах на прошлой неделе в Саудовской Аравии участвовали только официальные представители США и России, "Европа включена" в мирные дискуссии.
Глава МИД Латвии официально подтвердила, что это происходит благодаря постоянному общению как с украинцами, так и американцами.
Кроме того, Браже публично призвала страны НАТО быть готовыми к любой предстоящей агрессии со стороны России.
По словам дипломатки, их внимание сконцентрировано на сдерживании — раннем предупреждении, быстром реагировании, военном потенциале и политической воле.
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