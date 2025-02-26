Трамп готов поддержать европейских миротворцев в Украине
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Трамп готов поддержать европейских миротворцев в Украине

Трамп
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Источник:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп согласился оказать поддержку европейским миротворческим силам для защиты Украины от повторной российской агрессии. Это произойдет сразу после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня.

Главные тезисы

  • Европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине с американской поддержкой.
  • Согласно данным СМИ, Трамп еще не предоставил конкретные обязательства в этом плане.

Трамп поддержал инициативу Европы

С заявлением по этому поводу выступил глава Минфина Франции Эрик Ломбар.

По его словам, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия.

Мы хотим, чтобы это перемирие гарантировалось, гарантировалось европейскими войсками с американской поддержкой. В этом отношении президент Трамп сказал, что он согласится. Если мы хотим, чтобы перемирие соблюдалось, нам нужна поддержка США. Я думаю, что американцы согласились это сделать.

Что важно понимать, недавно Ломбар и французский лидер Эмманюэль Макрон совершили официальный визит в США.

Они обсудили Украину и торговлю со своими американскими коллегами — главой Белого дома Дональдом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом.

Согласно данным Financial Times, Трамп якобы не дал Макрону конкретных обязательств для поддержки европейского контингента, который может находиться в Украине для контроля за "перемирием".

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