Трамп готов поддержать европейских миротворцев в Украине

Президент США Дональд Трамп согласился оказать поддержку европейским миротворческим силам для защиты Украины от повторной российской агрессии. Это произойдет сразу после того, как будут достигнуты договоренности о прекращении огня.
Главные тезисы
- Европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине с американской поддержкой.
- Согласно данным СМИ, Трамп еще не предоставил конкретные обязательства в этом плане.
Трамп поддержал инициативу Европы
С заявлением по этому поводу выступил глава Минфина Франции Эрик Ломбар.
По его словам, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия.
Что важно понимать, недавно Ломбар и французский лидер Эмманюэль Макрон совершили официальный визит в США.
Они обсудили Украину и торговлю со своими американскими коллегами — главой Белого дома Дональдом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом.
Согласно данным Financial Times, Трамп якобы не дал Макрону конкретных обязательств для поддержки европейского контингента, который может находиться в Украине для контроля за "перемирием".
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