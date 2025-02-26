Когда Зеленский встретится с Трампом — известна дата

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для личной встречи. По предварительным данным, в ходе переговоров может быть подписано соглашение о добыче полезных ископаемых.

Встреча Зеленского и Трампа состоится в скором времени

Я слышал, что он (Зеленский — ред.) приезжает в пятницу (28 февраля — ред.). Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать ее вместе со мной, пожалуйста. Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, это действительно очень большое соглашение — речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах.

На этом фоне глава Белого дома в очередной раз заявил о своем намерении вернуть потраченные на Украину средства.

Война не должна была произойти, но она произошла, и теперь мы должны ее закончить. Американские налогоплательщики наконец-то получат свои деньги обратно. Поделиться

Журналисты поинтересовались у Трампа, что Украина получит взамен:

350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также, прежде всего, право бороться, — ответил на это президент США. Поделиться

Как утверждает американский лидер, его главная задача касательно Украины — "поставить ее на ноги".