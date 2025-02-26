Когда Зеленский встретится с Трампом — известна дата

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для личной встречи. По предварительным данным, в ходе переговоров может быть подписано соглашение о добыче полезных ископаемых.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил намерение вернуть деньги, потраченные на помощь Украине.
- По словам последнего, Зеленский может получить значительный пакет оборудования и военной техники для ВСУ.
Встреча Зеленского и Трампа состоится в скором времени
По словам американского лидера, это действительно очень большое соглашение — речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах.
На этом фоне глава Белого дома в очередной раз заявил о своем намерении вернуть потраченные на Украину средства.
Журналисты поинтересовались у Трампа, что Украина получит взамен:
Как утверждает американский лидер, его главная задача касательно Украины — "поставить ее на ноги".
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