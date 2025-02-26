Когда Зеленский встретится с Трампом — известна дата
Категория
Политика
Дата публикации

Когда Зеленский встретится с Трампом — известна дата

Зеленский и Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  AP

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для личной встречи. По предварительным данным, в ходе переговоров может быть подписано соглашение о добыче полезных ископаемых.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил намерение вернуть деньги, потраченные на помощь Украине.
  • По словам последнего, Зеленский может получить значительный пакет оборудования и военной техники для ВСУ.

Встреча Зеленского и Трампа состоится в скором времени

Я слышал, что он (Зеленский — ред.) приезжает в пятницу (28 февраля — ред.). Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать ее вместе со мной, пожалуйста.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, это действительно очень большое соглашение — речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах.

На этом фоне глава Белого дома в очередной раз заявил о своем намерении вернуть потраченные на Украину средства.

Война не должна была произойти, но она произошла, и теперь мы должны ее закончить. Американские налогоплательщики наконец-то получат свои деньги обратно.

Журналисты поинтересовались у Трампа, что Украина получит взамен:

350 миллиардов долларов в виде большого количества оборудования и военной техники, а также, прежде всего, право бороться, — ответил на это президент США.

Как утверждает американский лидер, его главная задача касательно Украины — "поставить ее на ноги".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина. США назвали главное условие
Госдеп США
Путин и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Трамп снова выбрал новый дедлайн
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон разоблачил ложь Трампа касательно помощи Украине
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?