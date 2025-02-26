Коли Зеленський зустрінеться з Трампом — відома дата
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Коли Зеленський зустрінеться з Трампом — відома дата

Зеленський і Трамп
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Джерело:  AP

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для особистої зустрічі. За попередніми даними, під час переговорів може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин.

Головні тези:

  • Дональд Трамп висловив намір повернути витрачені кошти на допомогу Україні.
  • За словами останнього, Зеленський може отримати значний пакет обладнання та військової техніки для ЗСУ.

Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться незабаром

Я чув, що він (Зеленський — ред.) приїжджає в п’ятницю (28 лютого — ред.). Звичайно, я не проти, якщо він захоче. І якщо він захоче підписати її разом зі мною — будь ласка.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, це дійсно дуже велика угода — йдеться про рідкісноземельні метали та інші ресурси.

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре заявив про свій намір повернути витрачені кошти.

Війна не повинна була статися, але вона сталася, і тепер ми маємо її вирішити. Американські платники податків нарешті отримають свої гроші назад.

Журналісти поцікавилися у Трампа, що Україна отримає натомість:

350 мільярдів доларів у вигляді великої кількості обладнання та військової техніки, а також, передусім право боротися, — відповів на це президент США.

Як стверджує американський лідер, його головне завдання щодо України — “поставити її на ноги”.

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