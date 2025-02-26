Коли Зеленський зустрінеться з Трампом — відома дата

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для особистої зустрічі. За попередніми даними, під час переговорів може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин.
Головні тези:
- Дональд Трамп висловив намір повернути витрачені кошти на допомогу Україні.
- За словами останнього, Зеленський може отримати значний пакет обладнання та військової техніки для ЗСУ.
Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться незабаром
За словами американського лідера, це дійсно дуже велика угода — йдеться про рідкісноземельні метали та інші ресурси.
На цьому тлі очільник Білого дому вкотре заявив про свій намір повернути витрачені кошти.
Журналісти поцікавилися у Трампа, що Україна отримає натомість:
Як стверджує американський лідер, його головне завдання щодо України — “поставити її на ноги”.
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