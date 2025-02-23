Завершення війни. Трамп знову обрав новий дедлайн
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Завершення війни. Трамп знову обрав новий дедлайн

Трамп
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Джерело:  The Hill

На переконання президента США Дональда Трампа, він та його команда мають сили та можливості, щоб зупинити війну Росії проти України вже наступного тижня, тобто з 24 лютого по 2 березня.

Головні тези:

  • Речниця Білого дому підтвердила активні переговори та роботу над мирним врегулюванням.
  • Трамп упевнений у можливості досягнення миру шляхом переговорів.

Трамп досі вірить у швидке завершення війни

З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, очільник Білого дому та члени його адміністрації наразі активно працюють над мирними переговорами.

Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього (наступного — ред.) тижня.

Керолайн Левітт

Керолайн Левітт

Речниця Білого дому

Що важливо розуміти, її заяви з цього приводу пролунали після того, як президент США почав цинічно стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський "не має козирів" і що йому слід відмовитися від переговорів із міжнародними лідерами щодо мирного врегулювання.

Радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово на цих вихідних, — повідомила Левітт.

Речниця Білого дому також додала, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з представниками України щодо видобутку природних ресурсів.

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