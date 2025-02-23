Завершення війни. Трамп знову обрав новий дедлайн

На переконання президента США Дональда Трампа, він та його команда мають сили та можливості, щоб зупинити війну Росії проти України вже наступного тижня, тобто з 24 лютого по 2 березня.
Головні тези:
- Речниця Білого дому підтвердила активні переговори та роботу над мирним врегулюванням.
- Трамп упевнений у можливості досягнення миру шляхом переговорів.
Трамп досі вірить у швидке завершення війни
З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, очільник Білого дому та члени його адміністрації наразі активно працюють над мирними переговорами.
Що важливо розуміти, її заяви з цього приводу пролунали після того, як президент США почав цинічно стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський "не має козирів" і що йому слід відмовитися від переговорів із міжнародними лідерами щодо мирного врегулювання.
Речниця Білого дому також додала, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з представниками України щодо видобутку природних ресурсів.
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