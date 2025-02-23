Завершення війни. Трамп знову обрав новий дедлайн

На переконання президента США Дональда Трампа, він та його команда мають сили та можливості, щоб зупинити війну Росії проти України вже наступного тижня, тобто з 24 лютого по 2 березня.

Трамп досі вірить у швидке завершення війни

З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, очільник Білого дому та члени його адміністрації наразі активно працюють над мирними переговорами.

Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього (наступного — ред.) тижня. Керолайн Левітт Речниця Білого дому

Що важливо розуміти, її заяви з цього приводу пролунали після того, як президент США почав цинічно стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський "не має козирів" і що йому слід відмовитися від переговорів із міжнародними лідерами щодо мирного врегулювання.

Радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над угодою цілодобово на цих вихідних, — повідомила Левітт. Поширити

Речниця Білого дому також додала, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з представниками України щодо видобутку природних ресурсів.