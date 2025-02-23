Завершение войны. Трамп снова выбрал новый дедлайн
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Завершение войны. Трамп снова выбрал новый дедлайн

Трамп
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Источник:  The Hill

По убеждению президента США Дональда Трампа, у него и его команды есть силы и возможности, чтобы остановить войну России против Украины уже на следующей неделе, то есть с 24 февраля по 2 марта.

Главные тезисы

  • Представительница Белого дома подтвердила активные переговоры и работу над мирным урегулированием.
  • Трамп уверен в возможности достижения мира путём переговоров.

Трамп до сих пор верит в быстрое завершение войны

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, глава Белого дома и члены его администрации сейчас активно работают над мирными переговорами.

Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы покончить с ним. Президент уверен, что мы сможем достичь этого уже на следующей (ред.) недели.

Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт

Предмет Белого дома

Что важно понимать, ее заявления по этому поводу прозвучали после того, как президент США начал цинично утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский "нет козырей" и что ему следует отказаться от переговоров с международными лидерами по мирному урегулированию.

Советник по национальной безопасности Майк Волц будет работать над соглашением круглосуточно в эти выходные, — сообщила Левитт.

Представительница Белого дома также добавила, что министр финансов Скотт Бессент принимал участие в обсуждении предложенного соглашения с представителями Украины по добыче природных ресурсов.

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