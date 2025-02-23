Завершение войны. Трамп снова выбрал новый дедлайн

По убеждению президента США Дональда Трампа, у него и его команды есть силы и возможности, чтобы остановить войну России против Украины уже на следующей неделе, то есть с 24 февраля по 2 марта.
Главные тезисы
- Представительница Белого дома подтвердила активные переговоры и работу над мирным урегулированием.
- Трамп уверен в возможности достижения мира путём переговоров.
Трамп до сих пор верит в быстрое завершение войны
С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, глава Белого дома и члены его администрации сейчас активно работают над мирными переговорами.
Что важно понимать, ее заявления по этому поводу прозвучали после того, как президент США начал цинично утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский "нет козырей" и что ему следует отказаться от переговоров с международными лидерами по мирному урегулированию.
Представительница Белого дома также добавила, что министр финансов Скотт Бессент принимал участие в обсуждении предложенного соглашения с представителями Украины по добыче природных ресурсов.
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