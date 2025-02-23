По убеждению президента США Дональда Трампа, у него и его команды есть силы и возможности, чтобы остановить войну России против Украины уже на следующей неделе, то есть с 24 февраля по 2 марта.

Трамп до сих пор верит в быстрое завершение войны

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, глава Белого дома и члены его администрации сейчас активно работают над мирными переговорами.

Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы покончить с ним. Президент уверен, что мы сможем достичь этого уже на следующей (ред.) недели. Кэролайн Левитт Предмет Белого дома

Что важно понимать, ее заявления по этому поводу прозвучали после того, как президент США начал цинично утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский "нет козырей" и что ему следует отказаться от переговоров с международными лидерами по мирному урегулированию.

Советник по национальной безопасности Майк Волц будет работать над соглашением круглосуточно в эти выходные, — сообщила Левитт. Поделиться

Представительница Белого дома также добавила, что министр финансов Скотт Бессент принимал участие в обсуждении предложенного соглашения с представителями Украины по добыче природных ресурсов.