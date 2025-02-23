Пентагон викрив брехню Трампа щодо допомоги Україні

США надали Україні близько 183 мільярдів доларів допомоги, з них 65,9 мільярда доларів були витрачені на військову підтримку ЗСУ. Ці дані, які підтверджує Міноборони Штатів, ідуть в розріз з заявою Дональда Трампа про нібито “350 мільярдів доларів витрат” на допомогу Україні.

Пентагон спростував слова Трампа

У Міноборони США офіційно визнали, що Штати надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів.

Окрім того, вказано, що ще 3,9 мільярда доларів, які схвалив Конгрес, досі не витратили.

Що важливо розуміти, близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено безпосередньо у США.

Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість, — йдеться в заяві. Поширити

На цьому тлі журналісти закликали Білий дім пояснити заяви президента Дональда Трампа про допомогу Україні, який викривлюють реальність та факти.

Реагуючи на це прохання адміністрація американського лідера знову процитувала Трампа: