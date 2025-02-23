Пентагон викрив брехню Трампа щодо допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Пентагон викрив брехню Трампа щодо допомоги Україні

Трамп
Джерело:  Голос Америки

США надали Україні близько 183 мільярдів доларів допомоги, з них 65,9 мільярда доларів були витрачені на військову підтримку ЗСУ. Ці дані, які підтверджує Міноборони Штатів, ідуть в розріз з заявою Дональда Трампа про нібито “350 мільярдів доларів витрат” на допомогу Україні.

Головні тези:

  • Частина коштів на допомогу Україні була витрачена безпосередньо у США.
  • Журналісти вимагають пояснень від Білого дому щодо недостовірних заяв Трампа стосовно допомоги Україні.

Пентагон спростував слова Трампа

У Міноборони США офіційно визнали, що Штати надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів.

Окрім того, вказано, що ще 3,9 мільярда доларів, які схвалив Конгрес, досі не витратили.

Що важливо розуміти, близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено безпосередньо у США.

Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість, — йдеться в заяві.

На цьому тлі журналісти закликали Білий дім пояснити заяви президента Дональда Трампа про допомогу Україні, який викривлюють реальність та факти.

Реагуючи на це прохання адміністрація американського лідера знову процитувала Трампа:

Посередньо успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися, але війну, яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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