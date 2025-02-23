США предоставили Украине около 183 миллиарда долларов помощи, из них 65,9 миллиарда долларов были потрачены на военную поддержку ВСУ. Эти данные, которые подтверждает Минобороны Штатов, идут в разрез с заявлением Дональда Трампа о якобы "350 миллиардах долларов расходов" на помощь Украине.

Пентагон опроверг слова Трампа

В Минобороны США официально признали, что Штаты направили Украине военной помощи на 65,9 миллиарда долларов.

Кроме того, указано, что еще 3,9 миллиарда долларов, одобренных Конгрессом, до сих пор не потратили.

Что важно понимать, около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине были потрачены непосредственно в США.

Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность, - сказано в заявлении. Поделиться

На этом фоне журналисты призвали Белый дом объяснить заявления президента Дональда Трампа о помощи Украине, искажающие реальность и факты.

Реагируя на эту просьбу администрация американского лидера снова процитировала Трампа: