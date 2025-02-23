Пентагон разоблачил ложь Трампа касательно помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Пентагон разоблачил ложь Трампа касательно помощи Украине

Трамп
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Источник:  Голос Америки

США предоставили Украине около 183 миллиарда долларов помощи, из них 65,9 миллиарда долларов были потрачены на военную поддержку ВСУ. Эти данные, которые подтверждает Минобороны Штатов, идут в разрез с заявлением Дональда Трампа о якобы "350 миллиардах долларов расходов" на помощь Украине.

Главные тезисы

  • Часть средств на помощь Украине была израсходована непосредственно в США.
  • Журналисты требуют объяснений от Белого дома после недостоверных заявлений Трампа о помощи Украине.

Пентагон опроверг слова Трампа

В Минобороны США официально признали, что Штаты направили Украине военной помощи на 65,9 миллиарда долларов.

Кроме того, указано, что еще 3,9 миллиарда долларов, одобренных Конгрессом, до сих пор не потратили.

Что важно понимать, около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине были потрачены непосредственно в США.

Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность, - сказано в заявлении.

На этом фоне журналисты призвали Белый дом объяснить заявления президента Дональда Трампа о помощи Украине, искажающие реальность и факты.

Реагируя на эту просьбу администрация американского лидера снова процитировала Трампа:

Посредственно успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начинаться, но войну, которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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