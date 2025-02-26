В России и оккупированном Крыму отгремела мощная "бавовна" — видео

Ночью 26 февраля раздавались громкие взрывы в разных регионах страны-агрессорки России и временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ утверждает, что ПВО пыталась отбивать массированную атаку дронов.

"Бавовна" в России 26 февраля — что известно

По словам местных жителей, они услышали мощные взрывы в городах Туапсе и Анапа Краснодарского края РФ.

Кроме того, известно, что аэропорт Сочи закрывали из-за атаки БПЛА.

Согласно последним данным, под удар дронов попал Туапсинский морской торговый порт.

Российские Телеграмм-каналы сообщили, что всего в Туапсе прогремели несколько десятков взрывов.

С заявлением по этому поводу уже выступил ставленник Кремля в Краснодарском крае Вениамин Кондратьев.

Он утверждает, что в регионе никто из гражданских не пострадал, однако повреждены несколько домов.

Минобороны РФ утром 26 февраля заявило, что над Краснодарским краем силы ПВО якобы уничтожили 83 дрона.