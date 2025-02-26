В России и оккупированном Крыму отгремела мощная "бавовна" — видео

Ночью 26 февраля раздавались громкие взрывы в разных регионах страны-агрессорки России и временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ утверждает, что ПВО пыталась отбивать массированную атаку дронов.
Главные тезисы
- Минобороны РФ заявляет об уничтожении 83 дронов в Краснодарском крае.
- Жители Крыма и России не пострадали, но были повреждены несколько домов в результате взрывов.
"Бавовна" в России 26 февраля — что известно
По словам местных жителей, они услышали мощные взрывы в городах Туапсе и Анапа Краснодарского края РФ.
Кроме того, известно, что аэропорт Сочи закрывали из-за атаки БПЛА.
Согласно последним данным, под удар дронов попал Туапсинский морской торговый порт.
Российские Телеграмм-каналы сообщили, что всего в Туапсе прогремели несколько десятков взрывов.
С заявлением по этому поводу уже выступил ставленник Кремля в Краснодарском крае Вениамин Кондратьев.
Он утверждает, что в регионе никто из гражданских не пострадал, однако повреждены несколько домов.
Минобороны РФ утром 26 февраля заявило, что над Краснодарским краем силы ПВО якобы уничтожили 83 дрона.
Еще 30 дронов, мол, были ликвидированы над территорией временно оккупированного Крыма, 8 — над акваторией Азовского моря, 5 — над акваторией Черного моря и по 1 — над территориями Брянской и Курской областей РФ.
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