У Росії та окупованому Криму відгриміла потужна "бавовна" — відео

Уночі 26 лютого лунали гучні вибухи у різних регіонах країни-агресорки Росії та тимчасово окупованому Криму. Міноборони РФ стверджує, що ППО намагалася відбивати масовану атаку дронів.

“Бавовна” у Росії 26 лютого — що відомо

За словами місцевих мешканців, вони чуди потужні вибухи в містах Туапсе й Анапа Краснодарського краю РФ.

Окрім того, відомо, що аеропорт міста Сочі закривали через атаку БПЛА.

Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив Туапсинський морський торговельний порт.

Російські Телеграм-канали повідомили, що загалом у Туапсе прогриміли кілька десятків вибухів.

З заявою з цього приводу уже виступив ставленик Кремля у Краснодарському краї Веніамін Кондратьєв.

Він стверджує, що в регіоні ніхто з цивільних не постраждав, однак пошкоджені кілька будинків.

Міноборони РФ вранці 26 лютого заявило, що над Краснодарським краєм сили ППО нібито знищили 83 дрони.