У Росії та окупованому Криму відгриміла потужна "бавовна" — відео

Уночі 26 лютого лунали гучні вибухи у різних регіонах країни-агресорки Росії та тимчасово окупованому Криму. Міноборони РФ стверджує, що ППО намагалася відбивати масовану атаку дронів.
Головні тези:
- Міноборони РФ заявляє про знищення 83 дронів в Краснодарському краї.
- Мешканці Криму та Росії не постраждали, але були пошкоджені кілька будинків у результаті вибухів.
“Бавовна” у Росії 26 лютого — що відомо
За словами місцевих мешканців, вони чуди потужні вибухи в містах Туапсе й Анапа Краснодарського краю РФ.
Окрім того, відомо, що аеропорт міста Сочі закривали через атаку БПЛА.
Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив Туапсинський морський торговельний порт.
Російські Телеграм-канали повідомили, що загалом у Туапсе прогриміли кілька десятків вибухів.
З заявою з цього приводу уже виступив ставленик Кремля у Краснодарському краї Веніамін Кондратьєв.
Він стверджує, що в регіоні ніхто з цивільних не постраждав, однак пошкоджені кілька будинків.
Міноборони РФ вранці 26 лютого заявило, що над Краснодарським краєм сили ППО нібито знищили 83 дрони.
Ще 30 дронів, мовляв, були ліквідовані над територією тимчасово окупованого Криму, 8 — над акваторією Азовського моря, 5 — над акваторією Чорного моря і по 1 — над територіями Брянської та Курської областей РФ.
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