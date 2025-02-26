Україна уразила 17 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників.
Головні тези:
- Втрати армії РФ у живій силі за 3 роки війни сягнули понад 870 тисяч осіб.
- ЗСУ повідомляють про 98 бойових зіткнень на фронті за останню добу.
Втрати армії РФ станом на 26 лютого 2025 року:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 870 700 (+1 170) осіб,
танків — 10 201 (+19) од,
бойових броньованих машин — 21 183 (+15) од,
артилерійських систем — 23 686 (+34) од,
засобів ППО — 1 085 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 961 (+194) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 702 (+120) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе.
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