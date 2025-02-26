Росія атакувала Київщину — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Київщину — є загибла та поранені

ДСНС України
пожежа

26 лютого у Бучанському районі Київської області одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок атаки дронами, який здійснила армія РФ.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових будинках, 2 гаражних приміщення та 3 автомобілі знищено.
  • Поранених від атаки дронів госпіталізували, серед них дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови та чоловік 1981 року народження із пораненням правої кисті.

Атака РФ на Київську область — що відомо

Як повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, тіло загиблої жінки знайшли під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі".

Він також повідомив, що пожежу на 200 кв.м. уже ліквідували.

Окрім того, відомо, що в іншому населеному пункті цього району постраждала дівчина 2005 року народження.

Її з раною потиличної ділянки голови госпіталізували до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав поранення правої кисті.

Згідно з останніми даними, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено:

  • 5 приватних будинків,

  • скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках,

  • 2 гаражних приміщення,

  • 3 автомобілі знищено та 8 пошкоджено.

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