Росія атакувала Київщину — є загибла та поранені

26 лютого у Бучанському районі Київської області одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок атаки дронами, який здійснила армія РФ.

Атака РФ на Київську область — що відомо

Як повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, тіло загиблої жінки знайшли під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі".

Він також повідомив, що пожежу на 200 кв.м. уже ліквідували.

Окрім того, відомо, що в іншому населеному пункті цього району постраждала дівчина 2005 року народження.

Її з раною потиличної ділянки голови госпіталізували до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав поранення правої кисті.

Згідно з останніми даними, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено: