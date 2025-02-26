Росія атакувала Київщину — є загибла та поранені

26 лютого у Бучанському районі Київської області одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок атаки дронами, який здійснила армія РФ.
Головні тези:
- Внаслідок атаки пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових будинках, 2 гаражних приміщення та 3 автомобілі знищено.
- Поранених від атаки дронів госпіталізували, серед них дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови та чоловік 1981 року народження із пораненням правої кисті.
Атака РФ на Київську область — що відомо
Як повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, тіло загиблої жінки знайшли під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі".
Він також повідомив, що пожежу на 200 кв.м. уже ліквідували.
Окрім того, відомо, що в іншому населеному пункті цього району постраждала дівчина 2005 року народження.
Її з раною потиличної ділянки голови госпіталізували до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав поранення правої кисті.
Згідно з останніми даними, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено:
5 приватних будинків,
скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках,
2 гаражних приміщення,
3 автомобілі знищено та 8 пошкоджено.
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