Атака дронів зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Кропоткінська" на Кубані

Найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території Росії "Кропоткінська" виведена з ладу після ударів дронів.
Головні тези:
- Сім безпілотних літальних апаратів атакували нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» на Кубані.
- Нафтопровідна система Тенгіз — Новоросійськ перекачує нафту на знижених режимах через зупинку станції.
- КТК є міжнародною нафтотранспортною компанією, яка експлуатує Каспійський магістральний нафтопровід.
НПС “Кропоткінська” припинила роботу через удар дронами
Згідно з повідомленням КТК, удару було завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.
На цей момент НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз — Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС.
Для оцінки збитків і визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва КТК.
НПС "Кропоткінська", розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Російської Федерації.
У нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировина російських виробників. Нафту транспортують до морського термінала компанії в селищі Південна Озеріївка (на захід від Новоросійська), де завантажують на танкери для виправлення на світові ринки.
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