Атака дронів зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Кропоткінська" на Кубані

Найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території Росії "Кропоткінська" виведена з ладу після ударів дронів.

НПС “Кропоткінська” припинила роботу через удар дронами

Згідно з повідомленням КТК, удару було завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.

На цей момент НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз — Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС.

Для оцінки збитків і визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва КТК.

НПС "Кропоткінська", розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Російської Федерації.

Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК) — міжнародна нафтотранспортна компанія за участю компаній Росії, Казахстану, а також іноземних видобувних компаній, створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу протяжністю понад 1,5 тис км. Поширити

У нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировина російських виробників. Нафту транспортують до морського термінала компанії в селищі Південна Озеріївка (на захід від Новоросійська), де завантажують на танкери для виправлення на світові ринки.