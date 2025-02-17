Атака дронів зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Кропоткінська" на Кубані
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Атака дронів зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Кропоткінська" на Кубані

дрон
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Джерело:  online.ua

Найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території Росії "Кропоткінська" виведена з ладу після ударів дронів. 

Головні тези:

  • Сім безпілотних літальних апаратів атакували нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська» на Кубані.
  • Нафтопровідна система Тенгіз — Новоросійськ перекачує нафту на знижених режимах через зупинку станції.
  • КТК є міжнародною нафтотранспортною компанією, яка експлуатує Каспійський магістральний нафтопровід.

НПС “Кропоткінська” припинила роботу через удар дронами

Згідно з повідомленням КТК, удару було завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.

На цей момент НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз — Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС.

Для оцінки збитків і визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва КТК.

НПС "Кропоткінська", розташована в Кавказькому районі Кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Російської Федерації.

Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК) — міжнародна нафтотранспортна компанія за участю компаній Росії, Казахстану, а також іноземних видобувних компаній, створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу протяжністю понад 1,5 тис км.

У нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировина російських виробників. Нафту транспортують до морського термінала компанії в селищі Південна Озеріївка (на захід від Новоросійська), де завантажують на танкери для виправлення на світові ринки.

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