Росіяни скаржаться на атаку дронів по Ільському НПЗ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни скаржаться на атаку дронів по Ільському НПЗ — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У ніч проти понеділка, 17 лютого, дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Головні тези:

  • У ніч проти 17 лютого дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
  • Внаслідок падіння уламків в селищі Ільському Сіверського району пошкоджено 12 будинків, постраждала місцева жителька.

Атака дронів на Ільський НПЗ: що відомо

Про атаку українських безпілотників на Краснодарський край повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його словами, унаслідок падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району, за попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків, постраждала місцева жителька.

Місцеві пабліки повідомляють з посиланням на місцевих жителів, що дрони атакували Ільський нафтопереробний завод.

Близько першої години ночі в небі було чути серію гучних вибухів. Попередньо, було збито кілька повітряних цілей, уламки одного з БпЛА упали неподалік від місцевого НПЗ, почалося займання. Зараз на місці працюють екстрені служби.

Міноборони РФ звітувало про нібито перехоплення і збиття 90 українських безпілотників. За даними відомства країни-агресорки, 38 дронів збито над Азовським морем, 24 у Краснодарському краї, 15 над тимчасово окупованим Кримом, сім над Чорним морем, по два в Курській і Ростовській областях, по одному — у Брянській і Бєлгородській.

Крім того, російські окупанти стверджують, що над Азовським морем нібито знищено керовану ракету «Нептун-МД».

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України атакували базу зберігання шахедів у Краснодарському краї РФ
Генштаб ЗСУ
Бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали диверсію руху опору поблизу Краснодара — відео
ГУР
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ
Генштаб ЗСУ
Бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?