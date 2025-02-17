Росіяни скаржаться на атаку дронів по Ільському НПЗ — відео

У ніч проти понеділка, 17 лютого, дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Атака дронів на Ільський НПЗ: що відомо

Про атаку українських безпілотників на Краснодарський край повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його словами, унаслідок падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району, за попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків, постраждала місцева жителька.

Місцеві пабліки повідомляють з посиланням на місцевих жителів, що дрони атакували Ільський нафтопереробний завод.

Близько першої години ночі в небі було чути серію гучних вибухів. Попередньо, було збито кілька повітряних цілей, уламки одного з БпЛА упали неподалік від місцевого НПЗ, почалося займання. Зараз на місці працюють екстрені служби. Поширити

Міноборони РФ звітувало про нібито перехоплення і збиття 90 українських безпілотників. За даними відомства країни-агресорки, 38 дронів збито над Азовським морем, 24 у Краснодарському краї, 15 над тимчасово окупованим Кримом, сім над Чорним морем, по два в Курській і Ростовській областях, по одному — у Брянській і Бєлгородській.