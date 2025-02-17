Россияне жалуются на атаку дронов по Ильскому НПЗ — видео

В ночь на понедельник, 17 февраля, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
- Минобороны РФ заявляет будто бы о перехвате и сбитии 90 украинских дронов по всей России.
Атака дронов на Ильский НПЗ: что известно
Об атаке украинских беспилотников на Краснодарский край сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате падения обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждены 12 домов, пострадала местная жительница.
Местные паблики сообщают со ссылкой на местных жителей, что дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Минобороны РФ отчитывалось о якобы перехвате и сбитии 90 украинских беспилотников. По данным ведомства страны-агрессорки, 38 дронов сбиты над Азовским морем, 24 в Краснодарском крае, 15 над временно оккупированным Крымом, семь над Черным морем, по два в Курской и Ростовской областях, по одному — в Брянской и Белгородской.
Кроме того, российские оккупанты утверждают, что над Азовским морем якобы уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».
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