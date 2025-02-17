Россияне жалуются на атаку дронов по Ильскому НПЗ — видео

В ночь на понедельник, 17 февраля, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Атака дронов на Ильский НПЗ: что известно

Об атаке украинских беспилотников на Краснодарский край сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате падения обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждены 12 домов, пострадала местная жительница.

Местные паблики сообщают со ссылкой на местных жителей, что дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Около часа ночи в небе было слышно серию громких взрывов. Предварительно было сбито несколько воздушных целей, обломки одного из БпЛА упали неподалеку от местного НПЗ, началось возгорание. Сейчас на месте работают экстренные службы. Поделиться

Минобороны РФ отчитывалось о якобы перехвате и сбитии 90 украинских беспилотников. По данным ведомства страны-агрессорки, 38 дронов сбиты над Азовским морем, 24 в Краснодарском крае, 15 над временно оккупированным Крымом, семь над Черным морем, по два в Курской и Ростовской областях, по одному — в Брянской и Белгородской.