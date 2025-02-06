Силы обороны Украины поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
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В Краснодарском крае в ночь на 6 февраля был поражен военный аэродром "Приморско-Ахтарский". На объекте раздались взрывы и произошел пожар. Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны атаковали аэродром “Приморско-Ахтарский” в Краснодарском крае РФ, использовав подразделения Сил беспилотных систем ВСУ.
  • Аэродром служит для хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Shahed на территории Украины.
  • Генеральный штаб ВСУ подтвердил участие украинских сил в атаке на аэродром в Краснодарском крае РФ, заявив о продолжении ударов по объектам, имеющим связь с вооруженной агрессией России.
  • Результаты атаки на аэродром уточняются, но подразделения обещают продолжить удары по объектам, привлеченным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и гражданского населения.

"Бавовна" на Приморско-Ахтарском аэродроме РФ

Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что данное российское аэропорт "Приморско-Ахтарский" является объектом оперативного базирования авиационных средств.

Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа Shahed по территории Украины, а также для обслуживания авиатехники, выполняющей задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

Были подтверждены попадания и взрывы в районе цели, и возник пожар. Военные также добавили, что результаты поражения уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что удары по объектам, привлеченным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться.

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