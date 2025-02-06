Сили оборони України уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ
Категорія
Події
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Сили оборони України уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ

Генштаб ЗСУ
Бавовна
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У Краснодарському краї у ніч проти 6 лютого був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарський". На об'єкті пролунали вибухи і сталася пожежа. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Головні тези:

  • Українські сили оборони ударили по аеродрому “Приморсько-Ахтарський” у Краснодарському краї РФ.
  • Влучання сталося внаслідок взаємодії підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ з іншими складовими Сил оборони України.
  • Аеродром “Приморсько-Ахтарський” використовується для зберігання та пусків безпілотників типу Shahed на території України.
  • Військові заявили, що удари по об'єктах, залучених у збройну агресію РФ проти України, будуть продовжуватися.
  • Генеральний штаб ЗСУ підтвердив причетність українських сил до ураження аеродрому в Краснодарському краї РФ.

“Бавовна” на Приморсько-Ахтарському аеродромі РФ

Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому відомстві зазначили, що дане російське летовище "Приморсько-Ахтарський" є об’єктом оперативного базування авіаційних засобів.

Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Було підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, і також виникла пожежа. Військові також додали, що результати ураження уточнюються.

У Генштабі наголосили, що удари по об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення — триватимуть.

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