Сили оборони України уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ

У Краснодарському краї у ніч проти 6 лютого був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарський". На об'єкті пролунали вибухи і сталася пожежа. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

“Бавовна” на Приморсько-Ахтарському аеродромі РФ

Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому відомстві зазначили, що дане російське летовище "Приморсько-Ахтарський" є об’єктом оперативного базування авіаційних засобів.

Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Було підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, і також виникла пожежа. Військові також додали, що результати ураження уточнюються.