Сили оборони України уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ

У Краснодарському краї у ніч проти 6 лютого був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарський". На об'єкті пролунали вибухи і сталася пожежа. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
Головні тези:
- Українські сили оборони ударили по аеродрому “Приморсько-Ахтарський” у Краснодарському краї РФ.
- Влучання сталося внаслідок взаємодії підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ з іншими складовими Сил оборони України.
- Аеродром “Приморсько-Ахтарський” використовується для зберігання та пусків безпілотників типу Shahed на території України.
- Військові заявили, що удари по об'єктах, залучених у збройну агресію РФ проти України, будуть продовжуватися.
- Генеральний штаб ЗСУ підтвердив причетність українських сил до ураження аеродрому в Краснодарському краї РФ.
“Бавовна” на Приморсько-Ахтарському аеродромі РФ
Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
У військовому відомстві зазначили, що дане російське летовище "Приморсько-Ахтарський" є об’єктом оперативного базування авіаційних засобів.
Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.
Було підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, і також виникла пожежа. Військові також додали, що результати ураження уточнюються.
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