Атака дронов остановила работу нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" на Кубани

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории России "Кропоткинская" выведена из строя после ударов дронов.

НПС "Кропоткинская" прекратила работу из-за удара дронами

Согласно сообщению КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, кроме взрывчатки, металлическими поражающими элементами.

В настоящее время НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на пониженных режимах перекачки, минуя НПС.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства КТК.

НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Поделиться

В нефтепровод поступает нефть преимущественно из месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируют в морской терминал компании в поселке Южная Озериевка (к западу от Новороссийска), где загружают на танкеры для исправления на мировые рынки.