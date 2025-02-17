Атака дронов остановила работу нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" на Кубани
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Атака дронов остановила работу нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" на Кубани

дрон
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Источник:  online.ua

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории России "Кропоткинская" выведена из строя после ударов дронов.

Главные тезисы

  • Семь дронов атаковали нефтеперекачивающую станцию 'Кропоткинская' на Кубани, приведя к ее выведению из эксплуатации.
  • Нефтепроводная система Тенгиз — Новороссийск перекачивает нефть на пониженных режимах из-за остановки “Кропоткинской” станции.
  • Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) является международной нефтетранспортной компанией, эксплуатирующей Каспийский магистральный нефтепровод.

НПС "Кропоткинская" прекратила работу из-за удара дронами

Согласно сообщению КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, кроме взрывчатки, металлическими поражающими элементами.

В настоящее время НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на пониженных режимах перекачки, минуя НПС.

Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства КТК.

НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

В нефтепровод поступает нефть преимущественно из месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируют в морской терминал компании в поселке Южная Озериевка (к западу от Новороссийска), где загружают на танкеры для исправления на мировые рынки.

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