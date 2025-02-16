Атака РФ на Миколаїв. Понад 100 тисяч людей залишилися без опалення

16 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що понад ста тисяч людей у Миколаєві залишилися без опалення внаслідок удару російського дрона по критичній інфраструктурі міста.
Головні тези:
- Зеленський закликає до об'єднання зусиль міжнародної спільноти, щоб зупинити Росію.
- За словами українського лідера, Путін демонструє, що йому не потрібні мирні переговори.
Росія продовжує тероризувати мирне населення України
Глава держави звертає увагу на те, що так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин.
Володимир Зеленський підтвердив, що наразі у Миколаєві активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути цивільному населенню опалення.
Український лідер вкотре закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб схилити країну-агресорку Росію до миру.
Він нагадав, що диктатор Путін розуміє лише мову сили.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-