Атака РФ на Миколаїв. Понад 100 тисяч людей залишилися без опалення
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Миколаїв. Понад 100 тисяч людей залишилися без опалення

Володимир Зеленський
Миколаїв
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16 лютого глава держави Володимир Зеленський повідомив, що понад ста тисяч людей у Миколаєві залишилися без опалення внаслідок удару російського дрона по критичній інфраструктурі міста.

Головні тези:

  • Зеленський закликає до об'єднання зусиль міжнародної спільноти, щоб зупинити Росію.
  • За словами українського лідера, Путін демонструє, що йому не потрібні мирні переговори.

Росія продовжує тероризувати мирне населення України

Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин.

Володимир Зеленський підтвердив, що наразі у Миколаєві активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути цивільному населенню опалення.

Будемо й надалі працювати разом з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів. І так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити Росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною.

Український лідер вкотре закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб схилити країну-агресорку Росію до миру.

Він нагадав, що диктатор Путін розуміє лише мову сили.

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