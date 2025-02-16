Атака РФ на Николаев. Более 100 тысяч человек остались без отопления
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Николаев. Более 100 тысяч человек остались без отопления

Владимир Зеленский
Россия продолжает терроризировать мирное население Украины
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16 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского дрона по критической инфраструктуре города.

Главные тезисы

  • Зеленский призывает к объединению усилий международного сообщества, чтобы остановить Россию.
  • По словам украинского лидера, Путин показывает, что ему не нужны мирные переговоры.

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины

Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что так не поступают те, кто действительно хочет возобновления мира и готовится к переговорам.

Владимир Зеленский подтвердил, что в настоящее время в Николаеве активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть гражданскому населению отопление.

Будем и дальше работать вместе с партнерами, чтобы укрепить защиту от таких ударов. И также активно нужно работать на всех уровнях всем партнерам между собой, чтобы не позволить России затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной.

Украинский лидер еще раз призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы склонить страну-агрессорку Россию к миру.

Он напомнил, что диктатор Путин понимает только язык силы.

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