Атака РФ на Николаев. Более 100 тысяч человек остались без отопления

16 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского дрона по критической инфраструктуре города.
Главные тезисы
- Зеленский призывает к объединению усилий международного сообщества, чтобы остановить Россию.
- По словам украинского лидера, Путин показывает, что ему не нужны мирные переговоры.
Россия продолжает терроризировать мирное население Украины
Глава государства обращает внимание на то, что так не поступают те, кто действительно хочет возобновления мира и готовится к переговорам.
Владимир Зеленский подтвердил, что в настоящее время в Николаеве активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть гражданскому населению отопление.
Украинский лидер еще раз призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы склонить страну-агрессорку Россию к миру.
Он напомнил, что диктатор Путин понимает только язык силы.
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