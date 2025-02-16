ВСУ выбили армию РФ из Песчаного в Донецкой области

Силы обороны Украины смогли выгнать российских захватчиков из населенного пункта Песчаное вблизи Покровска. Эту информацию официально подтвердил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.
Главные тезисы
- Сотрудничество разных украинских военных подразделений и эффективная стратегия играла ключевую роль в новой победе.
- Официально подтверждено, что произошел серьезный удар по силам российской армии.
Что известно о новом успехе ВСУ на фронте
По словам Трегубова, солдаты РФ наконец-то получили взбучку под Покровском.
Он также предположил, что после этого оккупанты будут искать другие направления для давления на позиции украинских воинов.
Спикер официально подтвердил, что врага удалось прогнать из села Песчаное, которое находится в Донецкой области.
Что важно понимать, на этом участке фронта давно продолжались активные боевые действия, но село было не то, что в серой зоне, а там постоянно менялась ситуация.
По словам спикера, эту стратегию неплохо было бы масштабировать на других направлениях фронта.
Он обратил внимание на то, что речь идет не только о взаимодействии "дронщиков", но и об эффективных штурмовых действиях "Скалы".