ВСУ выбили армию РФ из Песчаного в Донецкой области

Что известно о новом успехе ВСУ на фронте

По словам Трегубова, солдаты РФ наконец-то получили взбучку под Покровском.

Он также предположил, что после этого оккупанты будут искать другие направления для давления на позиции украинских воинов.

Спикер официально подтвердил, что врага удалось прогнать из села Песчаное, которое находится в Донецкой области.

Что важно понимать, на этом участке фронта давно продолжались активные боевые действия, но село было не то, что в серой зоне, а там постоянно менялась ситуация.

Сейчас россияне получили там серьезный удар, поражение и это произошло благодаря, в том числе, налаживанию эффективного сотрудничества разных украинских подразделений, — подчеркнул Трегубов. Поделиться

По словам спикера, эту стратегию неплохо было бы масштабировать на других направлениях фронта.