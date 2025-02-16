ЗСУ вибили армію РФ з Піщаного на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вибили армію РФ з Піщаного на Донеччині

ЗСУ
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Джерело:  Суспільне

Сили оборони України змогли вигнати російських загарбників з населеного пункту Піщане, що поблизу Покровська. Цю інформацію офіційно підтвердив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. 

Головні тези:

  • Співпраця різних українських військових підрозділів та ефективна стратегія грала ключову роль у новій перемозі.
  • Офіційно підтверджено, що відбувся серйозний удар по силам російської армії.

Що відомо про новий успіх ЗСУ на фронті

За словами Трегубова, солдати РФ отримали певного прочухана під Покровськом.

Він також припустив, що після цього окупанти будуть шукати інші напрямки для тиску на позиції українських воїнів.

Речник офіційно підтвердив, що ворога вдалося прогнати з села Піщане, яке знаходиться в Донецькій області.

Що важливо розуміти, на цій ділянці фронту давно тривали активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація.

Зараз росіяни отримали там серйозного удару, ураження і це відбулося завдяки, в тому числі, налагодженню ефективної співпраці різних українських підрозділі, — підкреслив Трегубов.

За словами речника, цю стратегію непогано було б масштабувати на інших напрямках фронту.

Він звернув увагу на те, що йдеться не тільки про взаємодію "дронщиків", але й про ефективні штурмові дії "Скали".

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