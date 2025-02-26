Россия атаковала Киевщину — погибла женщина

26 февраля в Бучанском районе Киевской области один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атаки дронами, которую совершила армия РФ.

Атака РФ на Киевскую область — что известно

Как сообщил и.о главы Киевской ОВА Николай Калашник, тело погибшей женщины нашли во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе.

Он также сообщил, что пожар на 200 кв. уже ликвидировали.

Кроме того, известно, что в другом населенном пункте района пострадала девушка 2005 года рождения.

Ее с раной затылочного участка головы госпитализировали в местную больницу. Мужчина 1981 года получил ранение правой кисти.

Согласно последним данным, в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено: