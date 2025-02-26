Россия атаковала Киевщину — погибла женщина

26 февраля в Бучанском районе Киевской области один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атаки дронами, которую совершила армия РФ.
Главные тезисы
- В результате атаки повреждены 5 частных домов, остекление квартир в 4 многоэтажных домах, 2 гаражных помещения и 3 автомобиля уничтожены.
- Раненых госпитализировали, среди них девушка 2005 года рождения с раной затылочного участка головы и мужчина 1981 года рождения с ранением правой кисти.
Атака РФ на Киевскую область — что известно
Как сообщил и.о главы Киевской ОВА Николай Калашник, тело погибшей женщины нашли во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе.
Он также сообщил, что пожар на 200 кв. уже ликвидировали.
Кроме того, известно, что в другом населенном пункте района пострадала девушка 2005 года рождения.
Ее с раной затылочного участка головы госпитализировали в местную больницу. Мужчина 1981 года получил ранение правой кисти.
Согласно последним данным, в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено:
5 частных домов,
остекление квартир в 4 многоэтажных жилых домах,
2 гаражных помещения,
3 автомобиля уничтожены и 8 повреждены.
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