Россия атаковала Киевщину — погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Киевщину — погибла женщина

ДСНС Украины
пожар
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26 февраля в Бучанском районе Киевской области один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атаки дронами, которую совершила армия РФ.

Главные тезисы

  • В результате атаки повреждены 5 частных домов, остекление квартир в 4 многоэтажных домах, 2 гаражных помещения и 3 автомобиля уничтожены.
  • Раненых госпитализировали, среди них девушка 2005 года рождения с раной затылочного участка головы и мужчина 1981 года рождения с ранением правой кисти.

Атака РФ на Киевскую область — что известно

Как сообщил и.о главы Киевской ОВА Николай Калашник, тело погибшей женщины нашли во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе.

Он также сообщил, что пожар на 200 кв. уже ликвидировали.

Кроме того, известно, что в другом населенном пункте района пострадала девушка 2005 года рождения.

Ее с раной затылочного участка головы госпитализировали в местную больницу. Мужчина 1981 года получил ранение правой кисти.

Согласно последним данным, в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено:

  • 5 частных домов,

  • остекление квартир в 4 многоэтажных жилых домах,

  • 2 гаражных помещения,

  • 3 автомобиля уничтожены и 8 повреждены.

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