Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, артиллерийское средство, состав боеприпасов и два средства РЭБ/РЛС российских захватчиков.
Главные тезисы
- Потери армии РФ в живой силе за 3 года войны достигли более 870 тысяч человек.
- ВСУ сообщают о 98 боевых столкновениях на фронте за последние сутки.
Потери армии РФ по состоянию на 26 февраля 2025 года:
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 870 700 (+1 170) человек,
танков — 10 201 (+19) ед,
боевых бронированных машин — 21 183 (+15) ед,
артиллерийских систем — 23 686 (+34) ед,
средств ПВО — 1 085 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 961 (+194) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 38 702 (+120) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 92 авиаудара и сбросила 128 КАБ.
Более того, враг совершил 5672 обстрела, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе.
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