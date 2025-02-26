Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, артиллерийское средство, состав боеприпасов и два средства РЭБ/РЛС российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Потери армии РФ в живой силе за 3 года войны достигли более 870 тысяч человек.
  • ВСУ сообщают о 98 боевых столкновениях на фронте за последние сутки.

Потери армии РФ по состоянию на 26 февраля 2025 года:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 870 700 (+1 170) человек,

  • танков — 10 201 (+19) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 183 (+15) ед,

  • артиллерийских систем — 23 686 (+34) ед,

  • средств ПВО — 1 085 (+2) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 961 (+194) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 38 702 (+120) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 92 авиаудара и сбросила 128 КАБ.

Более того, враг совершил 5672 обстрела, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Глухов Сумской области; Золочев, Уды, Емцы, Моначиновка Харьковской области; Краматорск, Константиновка, Славянск, Торецк, Лысовка, Покровск, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное Запорожской области; Новотягинка Херсонской области.

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