Сили ППО знешкодили 176 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 176 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад на Україну об 19:00 25 лютого. Цього разу ворог використав 177-ма ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Головні тези:

  • Українські сили успішно збили 110 російських безпілотників у різних регіонах країни.
  • 26 лютого армія РФ атакувала Бучанський район Київської області, в результаті загинула одна людина, а двоє отримали поранення.

Атака РФ на Україну 25-26 лютого — перші подробиці

Повітряний напад противник здійснив із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено. Негативних наслідків наразі не виявлено.

Під удар ворога потрапили Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

26 лютого у Бучанському районі Київської області одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок атаки дронами, який здійснила армія РФ.

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