Сили ППО знешкодили 176 дронів під час нової атаки РФ

Країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад на Україну об 19:00 25 лютого. Цього разу ворог використав 177-ма ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.
Головні тези:
- Українські сили успішно збили 110 російських безпілотників у різних регіонах країни.
- 26 лютого армія РФ атакувала Бучанський район Київської області, в результаті загинула одна людина, а двоє отримали поранення.
Атака РФ на Україну 25-26 лютого — перші подробиці
Повітряний напад противник здійснив із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено. Негативних наслідків наразі не виявлено.
Під удар ворога потрапили Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.
26 лютого у Бучанському районі Київської області одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок атаки дронами, який здійснила армія РФ.
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