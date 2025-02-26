Силы ПВО обезвредили 176 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 176 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

Страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на Украину в 19:00 25 февраля. В этот раз враг использовал 177 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Главные тезисы

  • Украинские силы успешно сбили 110 российских беспилотников в разных регионах страны.
  • 26 февраля армия РФ атаковала Бучанский район Киевской области, в результате погиб один человек, а двое получили ранения.

Атака РФ на Украину 25-26 февраля — первые подробности

Воздушное нападение противник совершил с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 110-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 66 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряно. Негативных последствий пока не обнаружено.

Под удар врага попали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.

26 февраля в Бучанском районе Киевской области один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атаки дронами, которую совершила армия РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Киевщину — погибла женщина
ДСНС Украины
пожар
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Зеленский встретится с Трампом — известна дата
Зеленский и Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?