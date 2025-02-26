Силы ПВО обезвредили 176 дронов во время новой атаки РФ

Страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на Украину в 19:00 25 февраля. В этот раз враг использовал 177 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Главные тезисы
- Украинские силы успешно сбили 110 российских беспилотников в разных регионах страны.
- 26 февраля армия РФ атаковала Бучанский район Киевской области, в результате погиб один человек, а двое получили ранения.
Атака РФ на Украину 25-26 февраля — первые подробности
Воздушное нападение противник совершил с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 66 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряно. Негативных последствий пока не обнаружено.
Под удар врага попали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.
26 февраля в Бучанском районе Киевской области один человек погиб и еще двое получили ранения в результате атаки дронами, которую совершила армия РФ.
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