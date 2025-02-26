Силы ПВО обезвредили 176 дронов во время новой атаки РФ

Страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на Украину в 19:00 25 февраля. В этот раз враг использовал 177 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Атака РФ на Украину 25-26 февраля — первые подробности

Воздушное нападение противник совершил с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 110-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 66 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряно. Негативных последствий пока не обнаружено.

Под удар врага попали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.