Трамп готовий підтримати європейських миротворців в Україні

Президент США Дональд Трамп погодився надати підтримку європейським миротворчим силам для захисту України від повторної російської агресії. Це станеться одразу після того, як будуть досягнуті домовленості про припинення вогню.

Трамп підтримав ініціативу Європи

З заявою з цього приводу виступив очільник Мінфіну Франції Ерік Ломбар.

За його словами, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я.

Ми хочемо, щоб це перемир’я гарантувалося, гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього президент Трамп сказав, що він погодиться. Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно Ломбар та французький лідер Емманюель Макрон здійснили офіційний візит до США.

Вони обговорили Україну і торгівлю зі своїми американськими колегами — очільником Білого дому Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Згідно з даними Financial Times, Трамп нібито не дав Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту, який може бути розташований в Україні для контролю за "перемирʼям".