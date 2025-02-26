Трамп признал, что Путин ему соврал касательно Украины

По словам американского лидера Дональда Трампа, в Украине важно договориться о таком формате миротворческой миссии, который будет приемлем для каждой из сторон, даже для страны-агрессорки РФ. Президент США также заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже успел обмануть его во время переговоров по завершению войны.

Трамп рассказал об обмане со стороны Путина

Что важно понимать, глава Белого дома ранее утверждал, что диктатор Владимир Путин не будет против европейских миротворцев в Украине в пределах потенциального прекращения огня.

Представители СМИ обратили внимание Трампа на то, что официальная Москва заявила о неприемлемости для нее формата миссии, в которую вошли бы военные европейских стран.

Президент США признал, что Путин снова его обманул.

Это не то, что мне сказали, — возмутился американский лидер. Поделиться

По убеждению Дональда Трампа, Украине в любом случае потребуется "некая форма" поддержка мира.