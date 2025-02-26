Трамп признал, что Путин ему соврал касательно Украины

По словам американского лидера Дональда Трампа, в Украине важно договориться о таком формате миротворческой миссии, который будет приемлем для каждой из сторон, даже для страны-агрессорки РФ. Президент США также заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже успел обмануть его во время переговоров по завершению войны.
Главные тезисы
- Трамп дал понять, что любая форма поддержки мира в Украине является важной необходимостью.
- Президент США уверен в возможности достижения компромисса со всеми сторонами.
Трамп рассказал об обмане со стороны Путина
Что важно понимать, глава Белого дома ранее утверждал, что диктатор Владимир Путин не будет против европейских миротворцев в Украине в пределах потенциального прекращения огня.
Представители СМИ обратили внимание Трампа на то, что официальная Москва заявила о неприемлемости для нее формата миссии, в которую вошли бы военные европейских стран.
Президент США признал, что Путин снова его обманул.
По убеждению Дональда Трампа, Украине в любом случае потребуется "некая форма" поддержка мира.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-