Трамп признал, что Путин ему соврал касательно Украины
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Трамп признал, что Путин ему соврал касательно Украины

Трамп
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Источник:  AP

По словам американского лидера Дональда Трампа, в Украине важно договориться о таком формате миротворческой миссии, который будет приемлем для каждой из сторон, даже для страны-агрессорки РФ. Президент США также заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже успел обмануть его во время переговоров по завершению войны.

Главные тезисы

  • Трамп дал понять, что любая форма поддержки мира в Украине является важной необходимостью.
  • Президент США уверен в возможности достижения компромисса со всеми сторонами.

Трамп рассказал об обмане со стороны Путина

Что важно понимать, глава Белого дома ранее утверждал, что диктатор Владимир Путин не будет против европейских миротворцев в Украине в пределах потенциального прекращения огня.

Представители СМИ обратили внимание Трампа на то, что официальная Москва заявила о неприемлемости для нее формата миссии, в которую вошли бы военные европейских стран.

Президент США признал, что Путин снова его обманул.

Это не то, что мне сказали, — возмутился американский лидер.

По убеждению Дональда Трампа, Украине в любом случае потребуется "некая форма" поддержка мира.

Будет сделано что-то удовлетворяющее каждого… Это то, что я обсуждал. Форма поддержания мира, которая будет приемлема для каждого. В конце концов, мы сможем о чем-то договориться, я уверен.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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