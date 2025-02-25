ЄС має секретну зброю для перемоги України

Видання Politico вважає, що Україні не варто боятися втрати підтримки з боку США, адже країни Європи мають “секретну зброю”, яка дасть їй можливість вистояти під час війни з Росією. За словами журналістів, йдеться про сотні мільярдів доларів заморожених російських активів.
Головні тези:
- Лідери ЄС досі не ухвалили однозначного рішення щодо розмороження російських активів.
- Брюссель має можливість замінити американську допомогу для України, якщо Трамп її зупинить.
Європа може врятувати Україну від поразки
Що важливо розуміти, чимала частина цих активів зберігається в брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотки.
Журналісти звертають увагу на те, що Штати мають у своєму розпорядженні лише 5 мільярдів доларів з 300.
Шеф естонської дипломатії Маргус Цахкна наголосив, що саме замороженими російськими активами Європа має можливість замінити американську допомогу, якщо Дональд Трамп все ж її зупинить.
Чимало членів ЄС вважають, що діяти потрібно уже зараз й не боятися того, якою буде реакція РФ.
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