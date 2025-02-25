Путін хоче продавати США вкрадені рідкісноземельні мінерали з України

Російський диктатор Володимир Путін запропонував продавати російські рідкісноземельні мінерали США, а також ті, що знаходяться на окупованих територіях України.
Головні тези:
- Ця цинічна ідея Путіна може призвести до наростання напруги між Росією та Україною.
- Реалізація цієї пропозиції може мати серйозні наслідки для економіки та політичного розвитку України.
Путін хоче наживатися коштом України
За словами російського диктатора, він налаштований працювати з партнерами, зокрема й з американськими компаніями, у сфері рідкісноземельних металів.
Що важливо розуміти, його заяви пролунали після наради, присвяченої розвитку видобутку рідкісноземельних металів у РФ.
Путін також цинічно почав брехати, що країна-агресорка РФ "є одним із безумовних лідерів за запасами цих рідкісних і рідкісноземельних металів".
За його словами, Росія готова відновити постачання алюмінію в Штати, продаючи 2 млн тонн, та повідомив, що компанії Росії та США сьогодні обговорюють спільні проєкти.
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