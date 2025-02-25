Путін хоче продавати США вкрадені рідкісноземельні мінерали з України

Російський диктатор Володимир Путін запропонував продавати російські рідкісноземельні мінерали США, а також ті, що знаходяться на окупованих територіях України.

Путін хоче наживатися коштом України

За словами російського диктатора, він налаштований працювати з партнерами, зокрема й з американськими компаніями, у сфері рідкісноземельних металів.

У нас, безумовно, на порядок, я хочу на цьому наголосити, на порядок більше ресурсів подібного роду, ніж в Україні, — стверджує Путін. Поширити

Що важливо розуміти, його заяви пролунали після наради, присвяченої розвитку видобутку рідкісноземельних металів у РФ.

Путін також цинічно почав брехати, що країна-агресорка РФ "є одним із безумовних лідерів за запасами цих рідкісних і рідкісноземельних металів".

Ми із задоволенням працювали б спільно з будь-якими іноземними партнерами, зокрема з американськими, — додав диктатор. Поширити

За його словами, Росія готова відновити постачання алюмінію в Штати, продаючи 2 млн тонн, та повідомив, що компанії Росії та США сьогодні обговорюють спільні проєкти.