Влада Сербії влаштувала публічну істерику через власне голосування в ООН за антиросійську резолюцію. Віцепрем’єр Александар Вулін заявив, що вважає це ганьбою та зрадою.
Головні тези:
- Політики Сербії обурені та вимагають від МЗС взяти на себе відповідальність за цю ситуацію.
- Напруга у відносинах з Росією після скандального голосування спровокувала паніку всередині країни.
Сербія боїться помсти Росії
На тлі цього скандалу Вулін вимагає у Міністерства закордонних справ Сербії взяти на себе відповідальність.
За його словами, "ганьба в ООН" не мала статися, а представники Сербії в ООН своїм голосуванням "зганьбили і збентежили нас".
На його переконання, "це голосування проти Сербії, проти сербів і проти Александара Вучича та його політики".
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