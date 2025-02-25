"Ганьба і зрада". Сербія панікує через помилкове рішення проти РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

"Ганьба і зрада". Сербія панікує через помилкове рішення проти РФ

Вулін
Джерело:  online.ua

Влада Сербії влаштувала публічну істерику через власне голосування в ООН за антиросійську резолюцію. Віцепрем’єр Александар Вулін заявив, що вважає це ганьбою та зрадою.

Головні тези:

  • Політики Сербії обурені та вимагають від МЗС взяти на себе відповідальність за цю ситуацію.
  • Напруга у відносинах з Росією після скандального голосування спровокувала паніку всередині країни.

Сербія боїться помсти Росії

На тлі цього скандалу Вулін вимагає у Міністерства закордонних справ Сербії взяти на себе відповідальність.

За його словами, "ганьба в ООН" не мала статися, а представники Сербії в ООН своїм голосуванням "зганьбили і збентежили нас". 

Я не вірю в помилку, тому що немає жодного серба, який би не подумав, голосуючи проти Росії, нашого єдиного історично незмінного союзника. Я не вірю в помилки, але вірю в зраду. Президент Александар Вучич діяв чесно і підтвердив, що це не позиція Сербії і що це не наша політика.

Александар Вулін

Александар Вулін

Віцепрем’єр Сербії

На його переконання, "це голосування проти Сербії, проти сербів і проти Александара Вучича та його політики".

Міністр закордонних справ має взяти на себе відповідальність за завдану нам ганьбу та понести всі політичні наслідки… Це голосування — ганьба, за яку треба відповідати, — вимагає сербський політик.

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