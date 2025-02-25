Влада Сербії влаштувала публічну істерику через власне голосування в ООН за антиросійську резолюцію. Віцепрем’єр Александар Вулін заявив, що вважає це ганьбою та зрадою.

Сербія боїться помсти Росії

На тлі цього скандалу Вулін вимагає у Міністерства закордонних справ Сербії взяти на себе відповідальність.

За його словами, "ганьба в ООН" не мала статися, а представники Сербії в ООН своїм голосуванням "зганьбили і збентежили нас".

Я не вірю в помилку, тому що немає жодного серба, який би не подумав, голосуючи проти Росії, нашого єдиного історично незмінного союзника. Я не вірю в помилки, але вірю в зраду. Президент Александар Вучич діяв чесно і підтвердив, що це не позиція Сербії і що це не наша політика. Александар Вулін Віцепрем’єр Сербії

На його переконання, "це голосування проти Сербії, проти сербів і проти Александара Вучича та його політики".