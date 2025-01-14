В ООН звинуватили Росію в умисному катуванні українських полонених
Категорія
Україна
Дата публікації

В ООН звинуватили Росію в умисному катуванні українських полонених

Звільнені українські військовополонені
Джерело:  Укрінформ

Як зазначив представник незалежної міжнародної слідчої комісії ООН з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні Пабло де Грейфф, тортури проти українських полонених є скоординованою державною політикою країни-агресорки, що доводить скоєння росіянами злочинів проти людяності. 

Головні тези:

  • Тортури проти українських полонених є доказом скоординованої державної політики РФ.
  • Українські військові та цивільні полонені піддаються суворому колективному покаранню з боку росіян.
  • Свідчення колишніх працівників Федеральної служби виконання покарання Росії підтверджують безжальне ставлення до українських ув'язнених.
  • Застосування фізичної сили, електричного струму, сексуального насильства та інших форм тортур є поширеним явищем у відношенні до українських полонених.

В ООН звинувачують Росію у злочиннах проти людяності через катування українських полонених

Під час засідання Радбезу ООН у форматі Аррії Грейфф підкреслив, що вже протягом 2,5 років комісія ООН вивчає численні випадки застосування російськими силовими та каральними органами тортур до українських громадян на всіх окупованих територіях та безпосередньо у країні-агресорці.

Залякування затриманих, періодичні побиття…, заборона сидіти, позбавлення сну, примусові фізичні вправи та тривале перебування в оголеному вигляді — це деякі з усталених практик, щодо яких ми маємо докази, — наголошує представник комісії ООН.

Росія безжально катує українських військових та цивільних полонених
Українські військові

За його словами, росіяни піддають українських полонених суворому колективному покаранню за будь-яку поведінку, яка сприймається як порушення.

Що відомо про застосування тортур та катування українських військовополонених

Колишні працівники Федеральної служби виконання покарання Росії свідчили, що вище керівництво наказувало їм поводитися з українськими ув’язненими жорстоко та безжально.

Грейфф підкреслив, що під час допитів військовополонених та полонених цивільних осіб до них застосовується фізична сила, катування електричним струмом, удушення.

Ще одним тривожним елементом є застосування сексуального насильства у вигляді тортур… Задокументовано окремі акти зґвалтування, враження електричним струмом статевих органів, кастрації та каліцтва сексуального характеру, — зазначив представник комісії.

Колишні полонені, за його словами, розповіли про тяжкі фізичні та психологічні наслідки тортур, часто з тривалими ускладненнями, включаючи інвалідність.

На заході виступили колишні полонені інструктор Нацгвардії України Валерій Горішній, який брав участь в обороні Маріуполя; кримськотатарський активіст Наріман Джелял, засуджений до 17 років ув'язнення так званим «Верховним судом Криму»; правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич, засуджений у РФ до 13 років колонії суворого режиму.

Заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський обізвав доповідачів «неонацистами», а захід — «антиросійським».

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