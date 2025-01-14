Як зазначив представник незалежної міжнародної слідчої комісії ООН з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні Пабло де Грейфф, тортури проти українських полонених є скоординованою державною політикою країни-агресорки, що доводить скоєння росіянами злочинів проти людяності.
Головні тези:
- Тортури проти українських полонених є доказом скоординованої державної політики РФ.
- Українські військові та цивільні полонені піддаються суворому колективному покаранню з боку росіян.
- Свідчення колишніх працівників Федеральної служби виконання покарання Росії підтверджують безжальне ставлення до українських ув'язнених.
- Застосування фізичної сили, електричного струму, сексуального насильства та інших форм тортур є поширеним явищем у відношенні до українських полонених.
В ООН звинувачують Росію у злочиннах проти людяності через катування українських полонених
Під час засідання Радбезу ООН у форматі Аррії Грейфф підкреслив, що вже протягом 2,5 років комісія ООН вивчає численні випадки застосування російськими силовими та каральними органами тортур до українських громадян на всіх окупованих територіях та безпосередньо у країні-агресорці.
За його словами, росіяни піддають українських полонених суворому колективному покаранню за будь-яку поведінку, яка сприймається як порушення.
Що відомо про застосування тортур та катування українських військовополонених
Колишні працівники Федеральної служби виконання покарання Росії свідчили, що вище керівництво наказувало їм поводитися з українськими ув’язненими жорстоко та безжально.
Грейфф підкреслив, що під час допитів військовополонених та полонених цивільних осіб до них застосовується фізична сила, катування електричним струмом, удушення.
Колишні полонені, за його словами, розповіли про тяжкі фізичні та психологічні наслідки тортур, часто з тривалими ускладненнями, включаючи інвалідність.
На заході виступили колишні полонені інструктор Нацгвардії України Валерій Горішній, який брав участь в обороні Маріуполя; кримськотатарський активіст Наріман Джелял, засуджений до 17 років ув'язнення так званим «Верховним судом Криму»; правозахисник і військовослужбовець Максим Буткевич, засуджений у РФ до 13 років колонії суворого режиму.
Заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський обізвав доповідачів «неонацистами», а захід — «антиросійським».
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