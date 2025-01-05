Україна повернула з російського полону 1358 українців за 2024 рік

Українська розвідка підрахувала кількість громадян, звільнених з російського полону протягом 2024 року. Порівняно з 2023 роком, в Україну вдалося повернути на 356 осіб більше.

Скільки українців були звільнені з полону РФ у 2024 році

Рік був складним, але результативним. Ми змогли звільнити на 356 людей більше, ніж у попередньому році. Кирило Буданов Голова ГУР

За даними розвідки, у 2024 році Україна провела 11 обмінів, у результаті яких з полону РФ було звільнено 1358 українців.

Крім того, значно зросла кількість повернутих тіл загиблих українських військових.

Ми змогли домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл наших захисників порівняно з попереднім роком, — повідомив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов. Поширити

За його словами, успішніші пошукові операції та перемовини свідчать про зростання ефективності роботи в цьому напрямку.

Україна повернула 189 своїх громадян з полону РФ

30 грудня відбувся новий масштабний обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією.

Серед звільнених — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту: солдати, сержанти, офіцери.

Також вдалося врятувати з російського полону нацгвардійців, у тому числі «азовців», прикордонників, тероборонівців, бійців Військово-Морських та Збройних Сил.

І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі. Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Поширити

Що важливо розуміти, це один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року.

Штаб разом з командною українського лідера Володимира Зеленського зміг врятувати: