Україна повернула з російського полону 1358 українців за 2024 рік

Українська розвідка підрахувала кількість громадян, звільнених з російського полону протягом 2024 року. Порівняно з 2023 роком, в Україну вдалося повернути на 356 осіб більше.
Головні тези:
- Україна успішно звільнила з російського полону 1358 українців протягом 2024 року.
- Кількість громадян, яких вдалося повернути, зросла на 356 осіб порівняно з попереднім роком.
- 11 обмінів полоненими відбулися у 2024 році, що стало одним із найбільших обмінів з 24 лютого 2022 року.
- Захисники різних військових підрозділів, включаючи «Азовсталь», були серед звільнених українців.
- Українські пошукові операції та перемовини свідчать про зростання ефективності роботи розвідки в напрямку звільнення полонених.
Скільки українців були звільнені з полону РФ у 2024 році
За даними розвідки, у 2024 році Україна провела 11 обмінів, у результаті яких з полону РФ було звільнено 1358 українців.
Крім того, значно зросла кількість повернутих тіл загиблих українських військових.
За його словами, успішніші пошукові операції та перемовини свідчать про зростання ефективності роботи в цьому напрямку.
Україна повернула 189 своїх громадян з полону РФ
30 грудня відбувся новий масштабний обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією.
Серед звільнених — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту: солдати, сержанти, офіцери.
Також вдалося врятувати з російського полону нацгвардійців, у тому числі «азовців», прикордонників, тероборонівців, бійців Військово-Морських та Збройних Сил.
Що важливо розуміти, це один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року.
Штаб разом з командною українського лідера Володимира Зеленського зміг врятувати:
87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — ТрО),
43 — НГУ,
33 — ДПСУ,
24 — ВМС.
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