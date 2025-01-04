Українські десантники взяли в полон 14 окупантів під час штурму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники взяли в полон 14 окупантів під час штурму — відео

Десантники
Джерело:  online.ua

Десантники ЗСУ полонили 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Окупанти відмовились від боротьби.

Головні тези:

  • 14 окупантів було взято в полон під час штурму ворожої позиції українськими десантниками.
  • Десантники успішно виконали операцію за підтримки ударних дронів, забезпечивши безпечне захоплення полонених.
  • Подвиг українських військових утверджує національну гідність та готовність боротися за свою країну.

Подвиг українських десантників: 14 полонених окупантів

Під час атаки, проведеної штурмовою групою 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, двоє українських десантників захопили 14 російських солдатів у полон.

Операція відбулась за підтримки ударних дронів, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях, змусивши окупантів забитися у тісний бліндаж.

Спочатку перелякані росіяни відкинули зброю та підняли руки. Десантники змогли уникнути жертв серед полонених.

На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть — і наші десантники їм не відмовили.

На відео видно, як двоє десантників стримано та впевнено виводять полонених, демонструючи професіоналізм та рішучість.

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Зазначається, що російське командування, як і раніше, відправило в бій погано підготовлених і слабо оснащених колишніх ув'язнених. У той час як самі командири втекли одразу після початку бою.

Як повідомляють Десантно-штурмових військ ЗСУ, під час одного з невдалих штурмів ворога було знищено частину російських окупантів.

Деякі з них втекли, а ті, хто вижив і намагався сховатися, були затримані підрозділом Галицької бригади.

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