Українські десантники взяли у полон 11 солдатів РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники взяли у полон 11 солдатів РФ на Курщині — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські десантники взяли у полон 11 солдатів РФ на Курщині — відео

Українські десантники взяли в полон 11 російських військових у Курській області. Росіяни виявилися колишніми ув'язненими, що підписали контракти з армією РФ.

Головні тези:

  • Українські десантники взяли в полон 11 солдатів РФ на Курщині, які підписали контракти з армією РФ.
  • Відео допитів показує розповідь колишніх ув'язнених, які служили в 11-й десантно-штурмовій бригаді РФ.
  • Під час операції було знищено частину російських окупантів, а деякі з них були затримані у руках українських десантників.
  • Спеціальні операції вже раніше призвели до взяття в полон десятків російських морпіхів на Курщині.

Взяті у полон солдати РФ на Курщині розповіли про мобілізацію

Як повідомляють Десантно-штурмових військ ЗСУ, під час одного з невдалих штурмів ворога було знищено частину російських окупантів.

Деякі з них втекли, а ті, хто вижив і намагався сховатися, були затримані підрозділом Галицької бригади.

На відео — розповідь полонених, колишніх ув'язнених, які підписали контракти та служили в 11-й десантно-штурмовій бригаді РФ. Їм було поставлено завдання захопити населений пункт, підконтрольний ЗСУ, де також проживає російське цивільне населення, — йдеться в описі до відео.

Зазначається, що російське командування, як і раніше, відправило в бій погано підготовлених і слабо оснащених колишніх ув'язнених. У той час як самі командири втекли одразу після початку бою.

Бійці ССО полонили кілька десятків російських морпіхів на Курщині

Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.

Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято".

На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться.

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