Українські десантники взяли у полон 11 солдатів РФ на Курщині — відео

Українські десантники взяли в полон 11 російських військових у Курській області. Росіяни виявилися колишніми ув'язненими, що підписали контракти з армією РФ.
Головні тези:
- Українські десантники взяли в полон 11 солдатів РФ на Курщині, які підписали контракти з армією РФ.
- Відео допитів показує розповідь колишніх ув'язнених, які служили в 11-й десантно-штурмовій бригаді РФ.
- Під час операції було знищено частину російських окупантів, а деякі з них були затримані у руках українських десантників.
- Спеціальні операції вже раніше призвели до взяття в полон десятків російських морпіхів на Курщині.
Взяті у полон солдати РФ на Курщині розповіли про мобілізацію
Як повідомляють Десантно-штурмових військ ЗСУ, під час одного з невдалих штурмів ворога було знищено частину російських окупантів.
Деякі з них втекли, а ті, хто вижив і намагався сховатися, були затримані підрозділом Галицької бригади.
Зазначається, що російське командування, як і раніше, відправило в бій погано підготовлених і слабо оснащених колишніх ув'язнених. У той час як самі командири втекли одразу після початку бою.
Бійці ССО полонили кілька десятків російських морпіхів на Курщині
Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.
На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться.
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