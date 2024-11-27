Українські спецпризначенці взяли у полон морпіхів РФ на Курщині — відео

У День морської піхоти Росії, 27 листопада, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морських піхотинців

Бійці ССО полонили кілька десятків російських морпіхів

Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.

Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято". Поширити

На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться.

Українські спецпризначенці “мінусували” російських окупантів на Курщині

Про це командування ССО повідомило у Telegram.

Під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича здійснили наліт на позиції противника.

Оператори ССО блискавично знищили 10 окупантів, ще троє поповнили обмінний фонд.