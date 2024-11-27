Українські спецпризначенці взяли у полон морпіхів РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські спецпризначенці взяли у полон морпіхів РФ на Курщині — відео

ССО
ССО

У День морської піхоти Росії, 27 листопада, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морських піхотинців

Головні тези:

  • Українські спецпризначенці взяли в полон кілька десятків російських морських піхотинців у День морської піхоти Росії.
  • Сил спеціальних операцій провели успішну операцію на Курщині, завдаючи суттєві втрати противнику та беручи у полон 810-ю бригаду морської піхоти РФ.
  • Спецпризначенці розповіли, що російські морпіхи здалися у полон на своє професійне свято та висловили подяку за збереження життя та гідне ставлення.
  • Командування ССО повідомило, що українські військові під час спеціальної розвідки на Курщині здійснили наліт на позиції противника, знищивши 10 окупантів та взявши у полон ще трьох.
  • Оперативна інформація від Сил спеціальних операцій розкриває деталі успішної дії українських спецпризначенців на Курщині, що триває в рамках взаємодії з противником.

Бійці ССО полонили кілька десятків російських морпіхів

Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.

Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято".

На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться.

Українські спецпризначенці “мінусували” російських окупантів на Курщині

Про це командування ССО повідомило у Telegram.

Під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича здійснили наліт на позиції противника.

Оператори ССО блискавично знищили 10 окупантів, ще троє поповнили обмінний фонд.

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Категорія
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