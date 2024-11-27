Українські спецпризначенці взяли у полон морпіхів РФ на Курщині — відео

У День морської піхоти Росії, 27 листопада, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морських піхотинців
Головні тези:
- Українські спецпризначенці взяли в полон кілька десятків російських морських піхотинців у День морської піхоти Росії.
- Сил спеціальних операцій провели успішну операцію на Курщині, завдаючи суттєві втрати противнику та беручи у полон 810-ю бригаду морської піхоти РФ.
- Спецпризначенці розповіли, що російські морпіхи здалися у полон на своє професійне свято та висловили подяку за збереження життя та гідне ставлення.
- Командування ССО повідомило, що українські військові під час спеціальної розвідки на Курщині здійснили наліт на позиції противника, знищивши 10 окупантів та взявши у полон ще трьох.
- Оперативна інформація від Сил спеціальних операцій розкриває деталі успішної дії українських спецпризначенців на Курщині, що триває в рамках взаємодії з противником.
Бійці ССО полонили кілька десятків російських морпіхів
Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.
На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться.
Українські спецпризначенці “мінусували” російських окупантів на Курщині
Про це командування ССО повідомило у Telegram.
Під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича здійснили наліт на позиції противника.
Оператори ССО блискавично знищили 10 окупантів, ще троє поповнили обмінний фонд.
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