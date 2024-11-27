Украинские спецназовцы взяли в плен морпехов РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские спецназовцы взяли в плен морпехов РФ на Курщине — видео

ССО
ССО
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В День морской пехоты России, 27 ноября, воины Сил специальных операций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морских пехотинцев

Главные тезисы

  • Воины Сил специальных операций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морских пехотинцев на Курщине.
  • Украинские спецназовцы успешно провели операцию, нанеся существенные потери противнику и пленив 810-ю бригаду морской пехоты РФ.
  • Российские морпехи сдались в плен на свой профессиональный праздник и выразили благодарность за сохранение жизни и достойное отношение.

Бойцы ССО пленили несколько десятков российских морпехов

Об этом Силы спецопераций сообщили на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Кроме того, было пленено несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ. Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник.

На видео, которое распространили воины ССО, пленные россияне отмечают, что они действительно сдались в плен в свой профессиональный праздник, благодарят за то, что им сохранили жизнь и к ним хорошо относятся.

Украинские спецназовцы "минусовали" российских оккупантов на Курщине

Об этом командование ССО сообщило в Telegram.

Во время проведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника.

Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 оккупантов, еще трое пополнили обменный фонд.

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