Украинские спецназовцы взяли в плен морпехов РФ на Курщине — видео

В День морской пехоты России, 27 ноября, воины Сил специальных операций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морских пехотинцев
Главные тезисы
- Воины Сил специальных операций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морских пехотинцев на Курщине.
- Украинские спецназовцы успешно провели операцию, нанеся существенные потери противнику и пленив 810-ю бригаду морской пехоты РФ.
- Российские морпехи сдались в плен на свой профессиональный праздник и выразили благодарность за сохранение жизни и достойное отношение.
Бойцы ССО пленили несколько десятков российских морпехов
Об этом Силы спецопераций сообщили на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.
На видео, которое распространили воины ССО, пленные россияне отмечают, что они действительно сдались в плен в свой профессиональный праздник, благодарят за то, что им сохранили жизнь и к ним хорошо относятся.
Украинские спецназовцы "минусовали" российских оккупантов на Курщине
Об этом командование ССО сообщило в Telegram.
Во время проведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника.
Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 оккупантов, еще трое пополнили обменный фонд.
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