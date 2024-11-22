Бойцы ССО ликвидировали 10 российских оккупантов на Курщине — видео

Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время ведения разведки на территории Курской области ликвидировали десять российских захватчиков, еще троих взяли в плен.
Главные тезисы
- Силы спецопераций Украины ликвидировали 10 российских захватчиков на территории Курашине и взяли в плен троих других.
- Операторы и бойцы спецназа ССО успешно выполнили спецоперацию на территории РФ, уничтожив врагов.
- Украинские спецназовцы продолжают выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасность и защиту своей страны от вражеских захватчиков.
Украинские спецназовцы "минусировали" российских окупантов на Курщине
Об этом командование ССО сообщило в Telegram, обнародовав видео, где зафиксирована работа бойцов.
Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 окупантов, еще трое пополнили обменный фонд.
Спецназовцы спасли из окружения украинских бойцов на Курщине
Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого провели успешную спецоперацию, во время которой спасли из оцепления в Курской области РФ 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.
Об этом командование Сил спецопераций Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-