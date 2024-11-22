Бойцы ССО ликвидировали 10 российских оккупантов на Курщине — видео

Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время ведения разведки на территории Курской области ликвидировали десять российских захватчиков, еще троих взяли в плен.

Украинские спецназовцы "минусировали" российских окупантов на Курщине

Об этом командование ССО сообщило в Telegram, обнародовав видео, где зафиксирована работа бойцов.

Во время проведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника. Поделиться

Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 окупантов, еще трое пополнили обменный фонд.

Спецназовцы спасли из окружения украинских бойцов на Курщине

Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого провели успешную спецоперацию, во время которой спасли из оцепления в Курской области РФ 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.

Об этом командование Сил спецопераций Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.