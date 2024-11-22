Бойцы ССО ликвидировали 10 российских оккупантов на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО ликвидировали 10 российских оккупантов на Курщине — видео

ССО
ССО
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Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время ведения разведки на территории Курской области ликвидировали десять российских захватчиков, еще троих взяли в плен.

Главные тезисы

  • Силы спецопераций Украины ликвидировали 10 российских захватчиков на территории Курашине и взяли в плен троих других.
  • Операторы и бойцы спецназа ССО успешно выполнили спецоперацию на территории РФ, уничтожив врагов.
  • Украинские спецназовцы продолжают выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасность и защиту своей страны от вражеских захватчиков.

Украинские спецназовцы "минусировали" российских окупантов на Курщине

Об этом командование ССО сообщило в Telegram, обнародовав видео, где зафиксирована работа бойцов.

Во время проведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника.

Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 окупантов, еще трое пополнили обменный фонд.

Спецназовцы спасли из окружения украинских бойцов на Курщине

Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого провели успешную спецоперацию, во время которой спасли из оцепления в Курской области РФ 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.

Об этом командование Сил спецопераций Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.

В два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу вывести из окружения группу военнослужащих из дружественных подразделений. В течение двух часов операторы спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных Humvee на спасение собратьев.

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