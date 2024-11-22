Бійці ССО ліквідували 10 російських окупантів на Курщині — відео

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час ведення розвідки на території Курської області ліквідували десятьох російських загарбників, ще трьох узяли в полон.

Українські спецпризначенці “мінусували” російських окупантів на Курщині

Про це командування ССО повідомило у Telegram, оприлюднивши відео, де зафіксована робота бійців.

Під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича здійснили наліт на позиції противника. Поширити

Оператори ССО блискавично знищили 10 окупантів, ще троє поповнили обмінний фонд.

Спецпризначенці врятували з оточення українських бійців на Курщині

Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Про це командування Сил спецоперацій Збройних сил України повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.