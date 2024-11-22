Бійці ССО ліквідували 10 російських окупантів на Курщині — відео

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час ведення розвідки на території Курської області ліквідували десятьох російських загарбників, ще трьох узяли в полон.
Головні тези:
- Військовослужбовці Сил спеціальних операцій України ліквідували 10 російських окупантів та взяли в полон ще трьох на Курщині.
- Спецпризначенці з успіхом виконали спецоперації на території РФ.
- Відео дій операторів та бійців ССО у розвідці на Курщині оприлюднене командуванням у Фейсбуці.
Українські спецпризначенці “мінусували” російських окупантів на Курщині
Про це командування ССО повідомило у Telegram, оприлюднивши відео, де зафіксована робота бійців.
Оператори ССО блискавично знищили 10 окупантів, ще троє поповнили обмінний фонд.
Спецпризначенці врятували з оточення українських бійців на Курщині
Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.
Про це командування Сил спецоперацій Збройних сил України повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.
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