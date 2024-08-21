Бійці ССО показали знищення мостів і переправ армії РФ на Курщині — відео

Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України влучно знищують мости та переправи під час операції в Курській області РФ.

ЗСУ показали, як знищують мости і переправи в Курській області

Зазначається, що на оприлюдненому нині відео зафіксовано ефективні ураження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню Хаймарсів по мостах та понтонних переправах.

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Також повідомляється, що спільно з Силами оборони України в Курській області РФ було вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

Українська авіація знищила другий міст у Курській області РФ

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.

Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.

Окрім цього 16 серпня Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.

Як зазначається, ЗСУ активно намагаються знищити переправи через річку в Курській області, які є єдиними шляхами для постачання або відступу російських військ, що перебувають у цьому регіоні.