Бойцы ССО показали уничтожение мостов и переправ армии РФ на Курщине — видео

Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины точно уничтожают мосты и переправы во время операции в Курской области РФ.

ВСУ показали, как уничтожают мосты и переправы в Курской области

Отмечается, что на обнародованном видео зафиксированы эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам.

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Также сообщается, что совместно с Силами обороны Украины в Курской области РФ были поражены и уничтожены скопления техники, полевой состав б/у, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм орудия Д-20.

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Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.

Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.

Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

Как отмечается, ВСУ активно пытаются уничтожить переправы через реку в Курской области, являющиеся единственными путями для поставки или отступления находящихся в этом регионе российских войск.