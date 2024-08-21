Бойцы ССО показали уничтожение мостов и переправ армии РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО показали уничтожение мостов и переправ армии РФ на Курщине — видео

ССО
Бойцы ССО показали уничтожение мостов и переправ армии РФ на Курщине — видео
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Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины точно уничтожают мосты и переправы во время операции в Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Операторы Сил специальных операций совместно с ВСУ уничтожают мосты и переправы на Курщине.
  • Украинская авиация уничтожает важную логистическую инфраструктуру врага с воздуха.
  • Бомбардировки направлены на изоляцию российских войск в Курской области.
  • Все три моста через реку Сейм были уничтожены или серьезно повреждены по данным украинских ВВС и российских источников.
  • Действия на Курщине направлены на ослабление вражеской техники и логистики, с целью контроля над регионом.

ВСУ показали, как уничтожают мосты и переправы в Курской области

Отмечается, что на обнародованном видео зафиксированы эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам.

Куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян? Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины их точно уничтожают.

Также сообщается, что совместно с Силами обороны Украины в Курской области РФ были поражены и уничтожены скопления техники, полевой состав б/у, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм орудия Д-20.

Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.

Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.

Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

Как отмечается, ВСУ активно пытаются уничтожить переправы через реку в Курской области, являющиеся единственными путями для поставки или отступления находящихся в этом регионе российских войск.

Бомбардировки направлены на изоляцию российских войск в районе между рекой Сейм и территорией, которая уже контролируется Украиной. По данным украинских ВВС и российских источников, все три моста через реку Сейм были уничтожены или серьезно повреждены, пишет издание.

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