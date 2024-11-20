За один бій. Українські десантники полонили 26 окупантів РФ у Курській області — відео

Десантники 80 ОДШБр провели результативне боєзіткнення з ворогом на Курщині, у результаті якого в полон було взято понад 20 російських солдатів.
Головні тези:
- Українські десантники здійснили успішний наступ у Курській області, у результаті якого полонили 26 російських військових за один бій.
- Десантники 80-ої окремої десантно-штурмової бригади продовжують взаємодіяти з ворогом та поповнювати обмінний фонд.
- Російські війська зазнали поразки в Курській області при атаці позиції українських десантників.
26 полонених росіян за один бій на Курщині
Галицькі десантники продовжують поповнювати обмінний фонд, беручи в полон російських вояків в Курській області.
Відтак, під час одного із невдалих ворожих штурмів, десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя.
На відео розповідь двох бійців підрозділу «Шторм Z»: колишні увʼязнені, яких, після підписання контракту та десятиденної підготовки, кинули гинути як "гарматне мʼясо", проте, після зустрічі з українськими десантниками, вони вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам.
Десантники знищили ворожий штурм і взяли в полон окупантів РФ
Російські війська здійснили спробу штурму в Курській області, знімаючи відео для російської пропаганди. Проте українські десантники повністю розбили окупантів, а двох взяли у полон.
Як повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ, у Курській області росіяни вирішили атакувати позиції десантників.
Найманці з 155-ї бригади морської піхоти та спецпідрозділу "Ахмат" готувалися бравурно захопити українські позиції, знімаючи відео про свою силу й хоробрість, — розповіли військові.
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