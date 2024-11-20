За один бій. Українські десантники полонили 26 окупантів РФ у Курській області — відео

Десантники 80 ОДШБр провели результативне боєзіткнення з ворогом на Курщині, у результаті якого в полон було взято понад 20 російських солдатів.

26 полонених росіян за один бій на Курщині

Галицькі десантники продовжують поповнювати обмінний фонд, беручи в полон російських вояків в Курській області.

Відтак, під час одного із невдалих ворожих штурмів, десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя.

На відео розповідь двох бійців підрозділу «Шторм Z»: колишні увʼязнені, яких, після підписання контракту та десятиденної підготовки, кинули гинути як "гарматне мʼясо", проте, після зустрічі з українськими десантниками, вони вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам.

Десантники знищили ворожий штурм і взяли в полон окупантів РФ

Російські війська здійснили спробу штурму в Курській області, знімаючи відео для російської пропаганди. Проте українські десантники повністю розбили окупантів, а двох взяли у полон.

Як повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ, у Курській області росіяни вирішили атакувати позиції десантників.