ЗСУ взяли у полон групу окупантів РФ під час боїв на Харківщині — відео

Бійці бригади "Спартан" під час бойових завдань у Харківській області поповнили "обмінний фонд" України. Цього разу у полон наші захисники взяли п'ять російських окупантів.

ЗСУ взяли у полон 5 солдатів РФ на Харківщині

Як повідомляють військові, загальний портрет полонених банальний — від 29 до 42 років, вони колишні засуджені, які підписали контракти цього літа, перебуваючи в різних СІЗО та пішли воювати зі спільною "метою" — заробити грошей та звільнитись від кримінального покарання.

Декому з них навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера. Однак їхня доля склалася зовсім інакше. Група російських окупантів провалила завдання — зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення — та потрапила в полон, — повідомили в (ОТУ) "Харків" Поширити

Підрозділи ГУР взяли у полон близько 20 солдатів РФ під час операції на заводі у Вовчанську

Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розповів, що внаслідок операції, яка тривала більше тижня, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.

Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання, — повідомив офіцер "Вікінг". Поширити