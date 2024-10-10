ЗСУ взяли у полон групу окупантів РФ під час боїв на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли у полон групу окупантів РФ під час боїв на Харківщині — відео

ОТУ "Харків"
ЗСУ взяли у полон групу окупантів РФ під час боїв на Харківщині — відео
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Бійці бригади "Спартан" під час бойових завдань у Харківській області поповнили "обмінний фонд" України. Цього разу у полон наші захисники взяли п'ять російських окупантів.

Головні тези:

  • Під час бойових дій на Харківщині ЗСУ взяли у полон п'ять російських окупантів, які планували зайняти посадку та очікувати підкріплення.
  • Полонені солдати РФ від 29 до 42 років, колишні засуджені, які підписали контракти з метою заробітку та уникнення кримінального покарання.
  • У результаті операції ЗСУ на Вовчанському заводі було взято в полон близько 20 солдатів РФ, деякі з них намагались втекти, але були знешкоджені.
  • Офіцер спецпідрозділу ГУР зазначив, що операція тривала більше тижня і була успішно завершена з взяттям у полон значної кількості окупантів.
  • Бойовики чинили опір на заводі, проте ЗСУ зуміли успішно впоратися з завданням та здобути позитивний результат у взятті в полон супротивників.

ЗСУ взяли у полон 5 солдатів РФ на Харківщині

Як повідомляють військові, загальний портрет полонених банальний — від 29 до 42 років, вони колишні засуджені, які підписали контракти цього літа, перебуваючи в різних СІЗО та пішли воювати зі спільною "метою" — заробити грошей та звільнитись від кримінального покарання.

Декому з них навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера. Однак їхня доля склалася зовсім інакше. Група російських окупантів провалила завдання — зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення — та потрапила в полон, — повідомили в (ОТУ) "Харків"

Підрозділи ГУР взяли у полон близько 20 солдатів РФ під час операції на заводі у Вовчанську

Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розповів, що внаслідок операції, яка тривала більше тижня, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.

Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання, — повідомив офіцер "Вікінг".

На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу.

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