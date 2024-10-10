ЗСУ взяли у полон групу окупантів РФ під час боїв на Харківщині — відео

Бійці бригади "Спартан" під час бойових завдань у Харківській області поповнили "обмінний фонд" України. Цього разу у полон наші захисники взяли п'ять російських окупантів.
Головні тези:
- Під час бойових дій на Харківщині ЗСУ взяли у полон п'ять російських окупантів, які планували зайняти посадку та очікувати підкріплення.
- Полонені солдати РФ від 29 до 42 років, колишні засуджені, які підписали контракти з метою заробітку та уникнення кримінального покарання.
- У результаті операції ЗСУ на Вовчанському заводі було взято в полон близько 20 солдатів РФ, деякі з них намагались втекти, але були знешкоджені.
- Офіцер спецпідрозділу ГУР зазначив, що операція тривала більше тижня і була успішно завершена з взяттям у полон значної кількості окупантів.
- Бойовики чинили опір на заводі, проте ЗСУ зуміли успішно впоратися з завданням та здобути позитивний результат у взятті в полон супротивників.
ЗСУ взяли у полон 5 солдатів РФ на Харківщині
Як повідомляють військові, загальний портрет полонених банальний — від 29 до 42 років, вони колишні засуджені, які підписали контракти цього літа, перебуваючи в різних СІЗО та пішли воювати зі спільною "метою" — заробити грошей та звільнитись від кримінального покарання.
Підрозділи ГУР взяли у полон близько 20 солдатів РФ під час операції на заводі у Вовчанську
Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розповів, що внаслідок операції, яка тривала більше тижня, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.
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