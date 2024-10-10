ВСУ взяли в плен группу окупантов РФ во время боев на Харьковщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен группу окупантов РФ во время боев на Харьковщине — видео

ОТГ "Харьков"
ВСУ взяли в плен группу окупантов РФ во время боев на Харьковщине — видео
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Бойцы бригады "Спартан" во время боевых задач в Харьковской области пополнили "обменный фонд" Украины. В этот раз в плен наши защитники взяли пять российских окупантов.

Главные тезисы

  • В ходе боев на Харьковщине бойцы бригады “Спартан” взяли в плен группу российских оккупантов, состоящую из пяти солдат РФ.
  • Пленные оказались бывшими осужденными, подписавшими контракты с целью заработать денег и освободиться от уголовного наказания.
  • Операции ВСУ на Харьковщине и Волчанском заводе показывают успешную тактику украинских спецназовцев в противостоянии с российскими оккупантами.

ВСУ взяли в плен 5 солдат РФ в Харьковской области

Как сообщают военные, общий портрет пленных банален — от 29 до 42 лет, они бывшие осужденные, подписавшие контракты этим летом, находясь в разных СИЗО и ушли воевать с общей "целью" — заработать денег и освободиться от уголовного наказания.

Некоторым даже пообещали орден и 60 суток отпуска за взятие в плен украинского офицера. Однако их судьба сложилась совсем по-другому. Группа российских окупантов провалила задачу — занять посадку, окопаться и ждать подкрепления — и попала в плен, — сообщили в (ОТУ) "Харьков"

Подразделения ГУР пленили около 20 солдат РФ во время операции на заводе в Волчанске

Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны на позывной "Викинг" рассказал, что в результате продолжавшейся больше недели операции спецназначенцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.

Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания, — сообщил офицер "Викинг".

На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожены. Также четверо окупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже по периметру завода.

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