ВСУ взяли в плен группу окупантов РФ во время боев на Харьковщине — видео

Бойцы бригады "Спартан" во время боевых задач в Харьковской области пополнили "обменный фонд" Украины. В этот раз в плен наши защитники взяли пять российских окупантов.
Главные тезисы
- В ходе боев на Харьковщине бойцы бригады “Спартан” взяли в плен группу российских оккупантов, состоящую из пяти солдат РФ.
- Пленные оказались бывшими осужденными, подписавшими контракты с целью заработать денег и освободиться от уголовного наказания.
- Операции ВСУ на Харьковщине и Волчанском заводе показывают успешную тактику украинских спецназовцев в противостоянии с российскими оккупантами.
ВСУ взяли в плен 5 солдат РФ в Харьковской области
Как сообщают военные, общий портрет пленных банален — от 29 до 42 лет, они бывшие осужденные, подписавшие контракты этим летом, находясь в разных СИЗО и ушли воевать с общей "целью" — заработать денег и освободиться от уголовного наказания.
Подразделения ГУР пленили около 20 солдат РФ во время операции на заводе в Волчанске
Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны на позывной "Викинг" рассказал, что в результате продолжавшейся больше недели операции спецназначенцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.
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